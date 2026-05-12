Kampf der Rekord-Realitystars: RTLZWEI-Trash knackt erstmals die Millionen

Programm-Marken

Der «AWZ»-Abschied kommt zwar auf passable Kontakte, ist im Wochenvergleich aber nur unwesentlich optimiert. «The Race» fällt enttäuschend völlig raus, «Highter und Wolkig» schafft es gar nicht erst rein.

Vom 27. bis 3. Mai 2026 (Kalenderwoche 18) war an der Spitze der VOD-Programm-Marken erneut weitestgehende Konstanz zu beobachten. Erneut war das ZDF bei den News wieder ganz vorne: Vertreten werden jene allen voran nämlich von(1,78 Millionen) gefolgt von(1,46 Millionen) und dann den(1,44 Millionen).holt solide, aber nicht ganz so starke 0,77 Millionen.Weiter aufdrehen kann On Demand, der nun den endgültigen Durchbruch mit 1,13 Millionen Kontakten schafft und damit erstmals die Millionen-Schwelle überschreitet. Knapp dahinter positioniert sich noch der «Tatort» mit 1,06 Millionen. Seine Rückkehr im Millionen-Bereich feiern konnte Amazonsin Form klar gesteigerter 1,03 Millionen.Stark hält sich die RTL-Dailyals erste Marke knapp unter der Millionen-Schwelle - dennoch tolle 0,96 Millionen Kontakte kamen zustande. Erstaunlich nah kommen konnte in besagtem Zeitraum das ARD-Pendant, das sich merklich auf klasse 0,90 Millionen verbessert.Eine Ecke dahinter die, die auf dennoch respektable 0,78 Millionen gelangt. Gleiches lässt sich für das warmlaufendemit 0,77 Millionen behaupten - hier wird interessant, ob man sich demnächst wieder auf sein früheres Spitzenniveau über der Millionen-Marke steigern kann. Passabel performt übrigens noch die weitere RTL-Daily, welche mit dem Richard Steinkamp-Abschied zwar auf immerhin 0,44 Millionen Kontakte gelangt, sich damit im Wochenvergleich allerdings nur unwesentlich optimieren kann.Erneut weiter zulegen kann On Demandmit zunehmend optimierten 0,70 Millionen. An dieser Stelle muss in diesem Kontext aber mal eine Anmerkung nachgeholt werden: Denn durch den nachträglichen Zusatz durch diebei RTL+ fällt seit einigen Wochen ein zusätzliches Format unter das Dach, das auf die Klicks einzahlt. Mit vereinter Kraft gelingt es den DSDS-Brands jedenfalls wieder, anvorbeizuziehen welches 0,56 Millionen aufweist. Anzumerken ist, dass Heidi Klum dafür in der linearen Endabrechnung bei den 14-49-Jährigen klar vor der Gesangssendung liegt. In gleicher Peripherie spielt noch eine der schwächeren Realitys mit: Es handelt sich dabei umwelches mit konstanten 0,59 Millionen solide punkten, aber weiterhin nicht mit der Reality-Spitze mithalten kann.Noch stärker fallen im Trash-Bereich abbei Amazon mit 0,41 Millionen,bei Joyn mit 0,35 Millionen, sowie eine weitere Liga darunterund diemit jeweils 0,25 Millionen. Joyns «The Race» fällt enttäuschender Weise sogar völlig aus dem Ranking heraus. Ebenso enttäuschend dürfte für RTL+ die Tatsache sein, dass es die neue fiktionale Produktion «Highter und Wolkig» erst gar nicht reinschafft - ein neuer Serienhit scheint mit dem Kiffer-Stoff folglich nicht gelungen zu sein.