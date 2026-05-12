Kampf der Rekord-Realitystars: RTLZWEI-Trash knackt erstmals die Millionen

Vom 27. bis 3. Mai 2026 (Kalenderwoche 18) war an der Spitze der VOD-Programm-Marken erneut weitestgehende Konstanz zu beobachten. Erneut war das ZDF bei den News wieder ganz vorne: Vertreten werden jene allen voran nämlich von «ZDFheute» (1,78 Millionen) gefolgt von «Tagesschau» (1,46 Millionen) und dann den «ntv Nachrichten» (1,44 Millionen). «Welt News» holt solide, aber nicht ganz so starke 0,77 Millionen.
Weiter aufdrehen kann On Demand «Kampf der RealityAllstars», der nun den endgültigen Durchbruch mit 1,13 Millionen Kontakten schafft und damit erstmals die Millionen-Schwelle überschreitet. Knapp dahinter positioniert sich noch der «Tatort» mit 1,06 Millionen. Seine Rückkehr im Millionen-Bereich feiern konnte Amazons «The Boys» in Form klar gesteigerter 1,03 Millionen.
Stark hält sich die RTL-Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» als erste Marke knapp unter der Millionen-Schwelle - dennoch tolle 0,96 Millionen Kontakte kamen zustande. Erstaunlich nah kommen konnte in besagtem Zeitraum das ARD-Pendant «Sturm der Liebe», das sich merklich auf klasse 0,90 Millionen verbessert.
Eine Ecke dahinter die «heute-show», die auf dennoch respektable 0,78 Millionen gelangt. Gleiches lässt sich für das warmlaufende «Prominent getrennt» mit 0,77 Millionen behaupten - hier wird interessant, ob man sich demnächst wieder auf sein früheres Spitzenniveau über der Millionen-Marke steigern kann. Passabel performt übrigens noch die weitere RTL-Daily «Alles was zählt», welche mit dem Richard Steinkamp-Abschied zwar auf immerhin 0,44 Millionen Kontakte gelangt, sich damit im Wochenvergleich allerdings nur unwesentlich optimieren kann.
Erneut weiter zulegen kann On Demand «Deutschland sucht den Superstar» mit zunehmend optimierten 0,70 Millionen. An dieser Stelle muss in diesem Kontext aber mal eine Anmerkung nachgeholt werden: Denn durch den nachträglichen Zusatz durch die «DSDS Reality» bei RTL+ fällt seit einigen Wochen ein zusätzliches Format unter das Dach, das auf die Klicks einzahlt. Mit vereinter Kraft gelingt es den DSDS-Brands jedenfalls wieder, an «Germany's next Topmodel» vorbeizuziehen welches 0,56 Millionen aufweist. Anzumerken ist, dass Heidi Klum dafür in der linearen Endabrechnung bei den 14-49-Jährigen klar vor der Gesangssendung liegt. In gleicher Peripherie spielt noch eine der schwächeren Realitys mit: Es handelt sich dabei um «Temptation Island» welches mit konstanten 0,59 Millionen solide punkten, aber weiterhin nicht mit der Reality-Spitze mithalten kann.
Noch stärker fallen im Trash-Bereich ab «Mission Unknown» bei Amazon mit 0,41 Millionen, «Most Wanted» bei Joyn mit 0,35 Millionen, sowie eine weitere Liga darunter «Match my Ex» und die «Reality Queens» mit jeweils 0,25 Millionen. Joyns «The Race» fällt enttäuschender Weise sogar völlig aus dem Ranking heraus. Ebenso enttäuschend dürfte für RTL+ die Tatsache sein, dass es die neue fiktionale Produktion «Highter und Wolkig» erst gar nicht reinschafft - ein neuer Serienhit scheint mit dem Kiffer-Stoff folglich nicht gelungen zu sein.
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