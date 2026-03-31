Programm-Marken: «The 50» schwingt sich zur erfolgreichsten Reality auf

VOD-Charts

Auch das Kidman-Vehikel «Scarpetta» von Amazon kommt noch ins Ranking hinein.

Im Zeitraum vom 16. bis 22. März 2026 (Kalenderwoche 12) vollzog sich wieder eine Wachablösung an der VOD-Spitze. Letzte Woche wurden ja die dominanten Nachrichten bei den Programm-Marken vom Thron gestoßen. Passiert war dies, weil die neue Amazon-Serie «Young Sherlock» weiter aufdrehte und nun die meisten Kontakte einsammelte. Nun die Rolle rückwärts: Diezogen durch 1,43 Millionen wieder an Sherlock vorbei. Sogar noch davor lagenContents von DAZN mit 1,50 Millionen sowie an erster Stelle diemit 1,68 Millionen.Trotzdem können sich dahinter auch die Resonanzen der Amazon-Serie wieder sehen lassen.sprang zwar nicht mehr über die Millionen-Hürde, lag mit 0,92 Millionen aber weiter im grünen Bereich. Noch knapp vorbeigezogen war der, der exakt die 1,00 Millionen traf. Auch absolut zufrieden sein kann RTL mit seiner Serie, welche es auf 0,88 Millionen bringt, womit allerdings nicht mehr wie letzte Woche an der Millionen-Marke schnupperte. Solide performt zudem noch die Cuoco-Seriein der ARD in Höhe 0,75 Millionen Klicks.Im Segment der Reality-Formate mischt ein Staffelstart das Feld auf: Amazonslag mit 0,81 Millionen ganz vorne in diesem Segment. Dahinter folgten dann in gewohnter Abfolge(0,74 Millionen) und(0,73 Millionen) - damit können RTLZWEI und Sat.1 zufrieden sein.ist wegen 0,68 Millionen in Relation zur Bekanntheit der Marke nicht die ganz große Nummer im VOD-Bereich. Hinter den Models noch folgende Serien mit jeweils ordentlichen Dimensionen im Mittelfeld:(0,68 Millionen),(0,66 Millionen),(0,64 Millionen) sowie das Kidman-Vehikel(0,56 Millionen) bei Amazon.