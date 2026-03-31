«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Neue Staffel endet pünktlich zur Fußball-WM

Ab dem 29. April zeigt ProSieben sechs neue Folgen von «Joko & Klaas gegen ProSieben» immer mittwochs um 20.15 Uhr. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten dabei erneut gegen ihren Arbeitgeber an und müssen sich in verschiedenen Spielen gegen prominente Herausforderer behaupten, die der Sender auswählt. Auffällig ist die Programmierung der neuen Staffel: Mit sechs Ausgaben endet die aktuelle Runde bereits Anfang Juni und damit pünktlich vor dem Start der FIFA WM 2026.
Zu den Gegnern zählen unter anderem Katrin Bauerfeind, Twitch-Streamer Zarbex, Handball-Nationalspieler David Späth, aber auch Namen wie Edin Hasanovic, Nina Chuba oder Palina Rojinski. Moderiert wird die Show weiterhin von Steven Gätjen. Das bewährte Prinzip bleibt bestehen: Gewinnen Joko und Klaas, erhalten sie 15 Minuten Sendezeit zur freien Gestaltung zur Prime Time am Folgetag verlieren sie, müssen sie Aufgaben im Sinne des Senders erfüllen.
Ein Blick auf die vergangenen Quoten zeigt ein durchwachsenes Bild: Im Frühjahr 2025 erreichte die Show meist zwischen 0,84 und 1,04 Millionen Zuschauer bei Marktanteilen um die vier bis fünf Prozent beim Gesamtpublikum. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen die Werte deutlich höher und bewegten sich häufig im zweistelligen Bereich, teils sogar über 17 Prozent. Die Herbst-Ausgaben 2025 fielen hingegen schwächer aus, mit Reichweiten teils unter einer Million und Marktanteilen um drei Prozent insgesamt.
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