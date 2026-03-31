US-Fernsehen

«Greys Anatomy» geht weiter: ABC bestellt Staffel 23

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Das langlebigste Medical-Drama der TV-Geschichte bleibt auch 2026/27 fester Bestandteil des Programms.

Der US-Sender ABC hat «Greys Anatomy» offiziell um eine 23. Staffel verlängert. Damit setzt sich die Erfolgsgeschichte der Krankenhausserie auch mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Start fort. Die von Shonda Rhimes entwickelte Serie läuft seit 2005 und ist mittlerweile das langlebigste Primetime-Medical-Drama überhaupt. Auch im Streaming bleibt das Format ein Schwergewicht: 2025 belegte «Greys Anatomy» Platz eins der meistgestreamten Serien auf Disney+ und Hulu, insgesamt rangierte die Serie laut Nielsen auf Platz zwei aller Plattformen in den USA.

Im Mittelpunkt steht weiterhin Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo, die sich seit Staffel 19 zwar aus dem Serienalltag zurückgezogen hat, aber als Erzählerin, Gastdarstellerin und Executive Producer erhalten bleibt. Zum aktuellen Ensemble zählen unter anderem Chandra Wilson, James Pickens Jr., Camilla Luddington und Caterina Scorsone.

Allerdings stehen auch Veränderungen an: Kevin McKidd und Kim Raver werden ihre Rollen nach dem Finale der 22. Staffel verlassen. Trotz dieser Abgänge bleibt die Serie ein zentraler Baustein im ABC-Line-up, zu dem unter anderem auch «9-1-1» und «Abbott Elementary» gehören.

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