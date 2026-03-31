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Bei Joyn heißt es bald wieder «Match My Ex»

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Die Ex-Partnerinnen und Ex-Partner der Reality-Stars entscheiden, mit welchen Reality-Stars ihre Ex-Geliebten ein Match eingehen, auf Dates gehen und Partner-Challenges bewältigen müssen.

Verflossene verkuppeln die alte Liebe. Vergangene Affären spielen Amor. Kann das gutgehen? Oder folgt das finale Gefühlschaos und alte Gefühle flammen wieder auf? So umreißt der ProSiebenSat.1-Streamer Joyn die Prämisse seines Dating-Trashs «Match My Ex». Die Antwort gibt es ab Freitag, 17. April - dann startet die Reality-Show kostenlos auf Joyn.

Das ist das Konzept der Sendung im Genaueren: In der Villa bei Athen haben die Ex-Partnerinnen und Ex-partner der Reality-Stars das Sagen. Sie entscheiden, mit welchen Reality-Stars ihre Ex-Geliebten ein Match eingehen, auf Dates gehen und Partner-Challenges bewältigen müssen. In Verbindung steht das alles mit einem Ausscheidungsmechanismus: Wer in der "X-Night" ohne Match bleibt, muss die Villa verlassen.

Diese Reality-Stars wollen ihre oder ihren Ex verkuppeln: Emma Fernlund («Das große Promibüßen») und Tim Kühnel («Good Luck Guys»), Henna («Forsthaus Rampensau Germany») und Leandro Fünfsinn («Are You The One - Realitystars in Love»), Calvin Ogara («Too Hot Too Handle Germany») und Christin Pawlowski, Sabrina Wlk («Forsthaus Rampensau») und Daniel Fischer («Match in Paradise»), Alan Wey («Der Bachelor Schweiz») und Francesca Brinley («Match in Paradise»).

Kurz-URL: qmde.de/170347
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