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«Davina & Shania  We Love Monaco»: Neue Folgen starten bei RTLZWEI

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RTLZWEI schickt die Geiss-Töchter mit neuen Abenteuern zwischen Luxus und Familienbusiness auf Sendung.

«Davina & Shania  We Love Monaco» startet am Montag, 20. April, ab 21.15 Uhr bei RTLZWEI: Im Mittelpunkt stehen weiterhin Davina und Shania Geiss, die zunehmend Verantwortung im Familienunternehmen übernehmen und ihr Leben zwischen Monaco, Jetset und Social Media präsentieren.

Zum Auftakt der neuen Staffel wartet direkt ein spektakuläres Highlight: eine Ferrari-Überraschung für ihren Vater Robert Geiss. Doch neben Luxusautos und prominenten Begegnungen wird auch deutlich, dass der Alltag der beiden längst von eigenen Projekten geprägt ist. So organisieren sie unter anderem ein aufwendiges Shooting für die Marke Roberto Geissini in Saint-Tropez und müssen dabei erstmals größere Verantwortung übernehmen.

Auch abseits der Côte dAzur bleibt es turbulent: Mit dem Privatjet geht es quer durch Deutschland, wo die Schwestern das Familienbusiness repräsentieren, Events besuchen und Kundenkontakte pflegen. Stationen wie die Fashion Week oder eine Tuning-Messe gehören ebenso zum Programm wie Auftritte bei Promi-Veranstaltungen. Gleichzeitig zeigt die Doku-Soap auch die weniger glamourösen Seiten, etwa ein intensives Fitness-Bootcamp, das die beiden körperlich und mental an ihre Grenzen bringt.

Für zusätzliche Action sorgt ein Besuch im Europa-Park, bei dem Davina und Shania nicht nur auf Fans treffen, sondern auch bei Stunt-Einsätzen gefordert werden. Ergänzt wird das Geschehen durch zahlreiche skurrile Aufgaben aus dem Hause Geiss  von Weihnachtsdekoration im Hochsommer bis hin zu ungewöhnlichen Kunstprojekten.

Kurz-URL: qmde.de/170345
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