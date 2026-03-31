Nickelodeon startet «Tim Rex im All»

Nickelodeon setzt im Mai auf frischen Animationsnachschub für sein junges Publikum. Ab dem 4. Mai läuft werktäglich um 07.30 Uhr die neue Serie «Tim Rex im All», die sich gezielt an Vorschulkinder richtet. Im Mittelpunkt steht ein junger Tyrannosaurus Rex, der gemeinsam mit seiner Familie und Freunden in der Asteroiden-Stadt Rumbleton lebt und dort kleine Alltagsprobleme löst. Die Serie kombiniert dabei die Themen Dinosaurier und Weltraum und erzählt von Freundschaft, Teamarbeit und kreativen Lösungsansätzen.
Bereits seit dem 18. April zeigt der Sender zudem neue Folgen von «Max und die Halbritter» am Samstagabend um 19.40 Uhr. In der zweiten Staffel stürzt sich die titelgebende Heldin erneut in fantastische Abenteuer, um das mittelalterlich geprägte Königreich Byjovia zu retten. Gleich zu Beginn steht Max vor einer moralischen Herausforderung: Sie entdeckt einen gefangenen Drachen und muss entscheiden, ob sie ihn töten soll, um eine Prophezeiung zu erfüllen, oder ob sie ihn befreit und damit ihren Traum, Ritterin zu werden, aufs Spiel setzt.
Auch bei Comedy Central gibt es Nachschub für Animationsfans: Ab dem 9. Mai laufen samstags um 21.00 Uhr die finalen Folgen von «Star Trek: Lower Decks». Die Serie begleitet die Crew der USS Cerritos auf ihrer letzten Mission, bei der sie ungewöhnliche Probleme im Alpha-Quadranten lösen muss von kosmischen Anomalien über diplomatische Krisen bis hin zu internen Konflikten. Dabei bleibt die Produktion ihrem Mix aus Science-Fiction und Humor treu und bietet zugleich einen Abschluss für die Figuren.
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