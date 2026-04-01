«James Bond 007»
Der Fernsehsender VOX strahlte am Sonntag den Bond-Spielfilm «Man lebt nur zweimal» aus, der im Jahr 1967 von Eon Productions hergestellt wurde. Roald Dahl, bekannt für seine Kinderwerke wie Charlie und die Schokoladenfabrik, schrieb das Drehbuch. Zwischen 14.30 und 17.00 Uhr schalteten 0,66 Millionen Fernsehzuschauer ein, der Marktanteil lag bei starken 6,4 Prozent. Auch bei den jungen Menschen machte die Produktion mit 0,10 Millionen und sechs Prozent eine gute Figur.
«CSI: Miami»
Die Krimiserie von Jerry Bruckheimer kann beim Fernsehsender Nitro immer noch überzeugen. Am Sonntagabend hatten zwei Episoden aus der dritten Staffel jeweils 0,49 Millionen Fernsehzuschauer, das bedeutete zum einen 1,9 und zum anderen 2,0 Prozent. Natürlich fällt das Ergebnis bei den 14- bis 49-Jährigen schwächer aus. Allerdings sorgten 0,10 sowie 0,12 Millionen für starke 2,0 und 2,3 Prozent.
«He-Man and the Masters of the Universe»
Die Netflix-Serie ist derzeit auch beim Fernsehsender ProSieben Maxx beheimatet. Im Animationsblock am Samstag laufen Wiederholungen und neue Folgen des Superhelden. Am Samstag schalteten um 12.05 Uhr immerhin 0,06 Millionen Zuschauer ein, wovon 0,05 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Das führte dazu, dass die Serie mit 4,2 Prozent Marktanteil abräumte. Eine weitere Folge unterhielt 0,08 Millionen Zuschauer, der Gesamtmarktanteil verbesserte sich von 0,9 auf 1,2 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen hielt man die Reichweite, der Marktanteil wuchs auf 4,3 Prozent.
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