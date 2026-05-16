OWN bestellt 30 weitere Folgen von «Love & Marriage: Huntsville»

US-Fernsehen

Die Reality-Reihe bleibt auch in den Jahren 2026 und 2027 ein wichtiger Bestandteil des Samstagabendsenders.

OWN setzt weiterhin auf seine erfolgreiche Reality-Marke. Der Sender hat eine zwölfte Staffel der NAACP Image Award-nominierten Reihe bestellt und zugleich 30 zusätzliche Episoden in Auftrag gegeben. Die neuen Folgen sollen verteilt über die Jahre 2026 und 2027 ausgestrahlt werden und Teil des etablierten Samstagabend-Programms bleiben.Produziert wird die Reihe erneut von Carlos Kings Firma Kingdom Reign Entertainment gemeinsam mit ITV America. Im Mittelpunkt stehen mehrere Paare und langjährige Freunde aus Huntsville im US-Bundesstaat Alabama, die zwischen Beziehungen, Familienleben und beruflichen Ambitionen ihren Alltag meistern müssen. OWN beschreibt die Serie als authentischen Blick auf moderne schwarze Beziehungen, Freundschaften und Unternehmertum im Süden der Vereinigten Staaten.Nach Angaben des Senders verzeichnet die derzeit laufende elfte Staffel deutliche Zugewinne gegenüber der Vorsaison. In mehreren relevanten Zielgruppen habe sich «Love & Marriage: Huntsville» zum erfolgreichsten Originalformat am Samstagabend im US-Fernsehen entwickelt. OWN-Präsidentin Tina Perry erklärte, die Serie habe dazu beigetragen, den Sender als zentrale Anlaufstelle für afroamerikanische Zuschauerinnen und Zuschauer am Wochenende zu etablieren. Neue Episoden der aktuellen Staffel laufen weiterhin samstags um 20.00 Uhr bei OWN.