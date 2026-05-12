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Prime Video setzt bei Upfronts auf große Marken

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Amazon stellte in New York neue Serien, Fortsetzungen und Sportrechte für Prime Video vor.

Auch Prime Video hat am Montag im Rahmen der New Yorker Upfront-Präsentationen zahlreiche neue Projekte und Starttermine vorgestellt. Im Mittelpunkt standen dabei große Franchise-Marken, prominente Stars und neue Serienadaptionen. Besonders im Fokus: neue Staffeln von «Reacher», «The Lord of the Rings: The Rings of Power» und «The Terminal List» sowie mehrere frisch bestellte Eigenproduktionen.

So bestätigte Prime Video, dass die dritte Staffel von «The Lord of the Rings: The Rings of Power» am 11. November 2026 starten wird. Die Fantasyserie habe inzwischen weltweit mehr als 185 Millionen Zuschauer erreicht und gehöre weiterhin zu den wichtigsten Treibern neuer Prime-Mitgliedschaften. Auch Action bleibt ein zentraler Bestandteil der Strategie: «The Terminal List» mit Chris Pratt kehrt am 21. Oktober 2026 mit einer zweiten Staffel zurück. Bereits zuvor hatte der Streamingdienst bekanntgegeben, dass «Reacher» noch vor dem Start der vierten Runde um eine fünfte Staffel verlängert wurde.

Zu den neuen Projekten zählt die Actionkomödie «Ride or Die» mit Octavia Spencer und Hannah Waddingham, die ab dem 15. Juli weltweit abrufbar sein wird. Die Serie erzählt von zwei Freundinnen, deren Leben aus den Fugen gerät, nachdem sich eine von ihnen als internationale Auftragskillerin entpuppt. Ebenfalls bestellt wurde die Romantikserie «Rose Hill», basierend auf den Bestseller-Romanen von Elsie Silver. Darüber hinaus gab Prime Video grünes Licht für die Comedyserie «Escorted» mit «Ted Lasso»-Star Brett Goldstein, der zugleich als Autor und Produzent fungiert. Außerdem wurde die Reality-Show «Jury Duty» für eine dritte Staffel verlängert.

Auch Comicstoff bleibt gefragt: Die Regisseurin Nia DaCosta übernimmt Pilotfilm und zweite Episode der Serienadaption «Sex Criminals», die auf der gleichnamigen Image-Comicreihe basiert. In den Hauptrollen stehen Imogen Poots und John Reynolds vor der Kamera. Zudem setzt Prime Video verstärkt auf Reality-Unterhaltung. Bereits zuvor hatte Amazon das neue Format «Reality Retreat» angekündigt, in dem bekannte Reality-TV-Persönlichkeiten bei einem Wellness-Retreat aufeinandertreffen.

Neben Serien spielte auch Sport eine große Rolle bei der Präsentation. Prime Video eröffne die neue Saison von «Thursday Night Football» am 17. September mit der Partie zwischen den Detroit Lions und den Buffalo Bills. Laut Amazon verzeichnete das NFL-Paket zuletzt die erfolgreichste Saison in der Geschichte des Formats.

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