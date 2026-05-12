USA Network schickt Tracy Spiridakos als Rangerin auf Verbrecherjagd

US-Fernsehen

Die neue Krimiserie «Anna Pigeon» startet Anfang August beim Kabelsender.

Der US-Kabelsender USA Network hat den Starttermin seiner neuen Dramaseriebekannt gegeben. Die zehnteilige Produktion feiert am 7. August um 22 Uhr Premiere. Grundlage der Serie sind die Bestseller-Romane von Nevada Barr.Im Mittelpunkt steht Tracy Spiridakos als ehemalige Großstädterin Anna Pigeon, die nach einem schweren persönlichen Verlust Parkrangerin wird. Während sie versucht, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, untersucht sie Verbrechen in amerikanischen Nationalparks.Zur weiteren Besetzung gehören Ronnie Rowe als FBI-Agent Frederick Stanton und Paulina Alexis als junge Rangerin Zoey Bear Child. Außerdem wirken Melanie Scrofano, Tricia Helfer und Kim Coates mit. Als Showrunnerin fungiert Morwyn Brebner, während Lea Thompson Regie führt. Produziert wird die Serie von Cineflix gemeinsam mit December Films und SEVEN24 Films. Den internationalen Vertrieb übernimmt Cineflix Rights.