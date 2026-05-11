Vermischtes

Robin Gosens-Podcast wechselt unter das ARD-Dach

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Sein Mental-Health-Podcast «Wie gehts?» wird künftig redaktionell von ARD Gesund und N-JOY betreut.

Der Mental-Health-Podcast «Wie gehts?» von Fußballprofi Robin Gosens wechselt in die ARD. In der ersten neuen Folge, die ab sofort auch in ARD Sounds abrufbar ist, spricht Robin Gosens mit Musiker Max Giesinger über dessen Therapieerfahrungen, Umgang mit Zweifeln am Erfolg und Strategien zur Stressbewältigung.

Robin Gosens sagt: Wir sprechen im Podcast bewusst über mentale Gesundheit, weil sie uns alle betrifft. Jeder von uns kennt schwierige Phasen  aber viel zu oft verstecken wir sie. Genau das wollen wir verändern. «Wie gehts?» soll dazu ermutigen, offener zu sein und diese Fassade abzulegen. Die Partnerschaft mit der ARD hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen.

Die Redaktionen von ARD Gesund und N-JOY freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Robin Gosens und seinem Team. Die Gespräche zwischen Robin und seinen Gästen sind häufig sehr intim und deep  oft entfalten sie eine immense Kraft und enttabuisieren das Sprechen über mentale Gesundheit, das hat uns überzeugt, sagt ARD Gesund-Leiter Kristopher Sell.

Robin Gosens hat neben seiner sportlichen Karriere Psychologie studiert und das Studium 2023 erfolgreich abgeschlossen. Seit mehr als einem Jahr lädt der Spieler des italienischen Erstligisten AC Florenz in seinem inzwischen wöchentlichen Videopodcast prominente Personen aus Sport, Gesellschaft und Entertainment ein, offen von ihren mentalen und persönlichen Krisen zu berichten.

Gespräche führte er bereits mit  Gästen wie Ex-Fußballspieler André Schürrle, Musikerin Paula Hartmann, NBA-Star Moritz Wagner, Profifußballerin Giulia Gwinn und Comedy-Autor, Moderator und Podcaster Tommi Schmitt. «Wie gehts?» wird redaktionell von ARD Gesund, dem zentralen Gesundheitsangebot der ARD, und N-JOY, der jungen Medienmarke des NDR, betreut. Unterstützt wird das Projekt von der ARD Podcast-Unit. Produziert wir der Podcast künftig von der Berliner Produktionsfirma Bosepark.

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