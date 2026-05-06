«Fakt ist!»: Talk zur Amokfahrt in Leipzig rückt ins Programm

Nach der tödlichen Amokfahrt in der Leipziger Innenstadt ändert der Mitteldeutsche Rundfunk sein Programm am Mittwochabend kurzfristig. Der MDR-Talk «Fakt ist!» beschäftigt sich nun unter dem Titel Amokfahrt in Leipzig mit den Folgen der Tat und den offenen Fragen rund um Sicherheit, Prävention und gesellschaftliche Konsequenzen. Die Sendung läuft am Mittwoch, 6. Mai, bereits ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie parallel im Livestream bei mdr.de und in der ARD Mediathek. Ursprünglich war die Ausgabe erst für 20.45 Uhr vorgesehen.
Im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Ereignisse vom Montagnachmittag, bei denen ein Mann mit einem Auto in die Leipziger Fußgängerzone raste und dabei zwei Menschen tötete. Zahlreiche weitere Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte laut Polizei noch am Tatort festgenommen werden. Während die Ermittlungen zu den Hintergründen weiterlaufen, wird in Leipzig der Opfer gedacht, zudem erhalten Angehörige und Augenzeugen psychologische Betreuung.
Moderiert wird die Sendung von Friederike Schicht und Andreas F. Rook. Als Gäste begrüßt der MDR unter anderem Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), die Psychologin Dr. Sabine Ahrens-Eipper, den Kriminologen Manuel Heinemann sowie Hannah Suppa, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung. Gemeinsam soll diskutiert werden, wie es zu solchen Gewalttaten kommt, welche Schutzkonzepte Städte künftig benötigen und wie Betroffene sowie Einsatzkräfte langfristig unterstützt werden können.
Eigentlich war für den Abend eine Ausgabe von «Fakt ist!» zum Thema Gesundheitsversorgung geplant. Unter dem Titel Bittere Pille: Schlechtere Gesundheitsversorgung fürs gleiche Geld? sollte über Sparmaßnahmen im deutschen Gesundheitssystem debattiert werden. Als Gäste waren unter anderem der parlamentarische Staatssekretär Tino Sorge (CDU), AOK-Plus-Vertreterin Ilona Wojnowski und Gesundheitsökonom Prof. Dr. Peter Rudolph angekündigt.
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