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KI, Femizid, Zoos  Scheitern mit Ansage

Fabian Riedner von 06. Mai 2026, 08:30 Uhr

Die Live-Show mit Christian Sievers erreichte am Dienstagabend kein großes Publikum. Nur 1,13 Millionen sahen die Live-Show.

Die ZDF-Themenwoche Frisst KI unsere Jobs? ist ein wichtiges Thema, allerdings ist die Sendung «Am Puls - Deutschland diskutiert - KI - Kollege oder Konkurrent?» in ein enges Korsett geschnürt. In 90 Minuten musste Christian Sievers zahlreiche Fragen beantworten und mit Experten diskutieren. Ehe die Show vorbei war, hat das



Nach dem «heute journal», das 2,71 Millionen Zuschauer erreichte, ging «37°» mit dem Thema Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen auf Sendung. 133 Frauen wurden in Deutschland 2024 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Dazu kommen 174 versuchte Tötungen. Die Dokumentation verfolgten nur 1,28 Millionen Zuschauer, das brachte dem ZDF schlechte 9,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen sahen 0,20 Millionen die Dokumentation, die mittelmäßige 7,8 Prozent Marktanteil holte.



Bei «Terra X Harald Lesch» diskutierte Lesch über das Thema Zoos. Von Tierwohl bis Artenschutz erkundet Harald Lesch, was wissenschaftlich geführte Zoos leisten können und wo Kritik berechtigt ist. Zwischen 22.45 und 23.15 Uhr sahen 0,99 Millionen Menschen das dritte Themenfeld, sodass man auf 8,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zuschauenden waren 0,15 Millionen möglich, was zu 7,2 Prozent führte. Ab 23.15 Uhr sahen 1,16 Millionen Menschen noch «Markus Lanz», die Sendung aus Hamburg verzeichnete mittelmäßige 15,0 Prozent. 0,21 Millionen Zuseher sahen NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), FAZ-Redakteurin Julia Jöhr, Bild-Vize Paul Ronzheimer, USA-Experte Julius van de Laar und Militärexperte Nico Lange, der Marktanteil wurde auf 13,3 Prozent beziffert.

Die ZDF-Themenwoche Frisst KI unsere Jobs? ist ein wichtiges Thema, allerdings ist die Sendungin ein enges Korsett geschnürt. In 90 Minuten musste Christian Sievers zahlreiche Fragen beantworten und mit Experten diskutieren. Ehe die Show vorbei war, hat das ZDF weitere Themenfelder angerissen. Das Ergebnis sahen lediglich 1,13 Millionen Fernsehzuschauer, was zu schlechten 5,5 Prozent führte. Unter den 14- bis 49-Jährigen waren 0,15 Millionen dabei, was 4,4 Prozent einbrachte.Nach dem, das 2,71 Millionen Zuschauer erreichte, gingmit dem Thema Femizid - Tödlicher Hass auf Frauen auf Sendung. 133 Frauen wurden in Deutschland 2024 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Dazu kommen 174 versuchte Tötungen. Die Dokumentation verfolgten nur 1,28 Millionen Zuschauer, das brachte dem ZDF schlechte 9,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen sahen 0,20 Millionen die Dokumentation, die mittelmäßige 7,8 Prozent Marktanteil holte.Beidiskutierte Lesch über das Thema Zoos. Von Tierwohl bis Artenschutz erkundet Harald Lesch, was wissenschaftlich geführte Zoos leisten können und wo Kritik berechtigt ist. Zwischen 22.45 und 23.15 Uhr sahen 0,99 Millionen Menschen das dritte Themenfeld, sodass man auf 8,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zuschauenden waren 0,15 Millionen möglich, was zu 7,2 Prozent führte. Ab 23.15 Uhr sahen 1,16 Millionen Menschen noch, die Sendung aus Hamburg verzeichnete mittelmäßige 15,0 Prozent. 0,21 Millionen Zuseher sahen NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), FAZ-Redakteurin Julia Jöhr, Bild-Vize Paul Ronzheimer, USA-Experte Julius van de Laar und Militärexperte Nico Lange, der Marktanteil wurde auf 13,3 Prozent beziffert.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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