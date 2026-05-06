Sky kündigt Schalke-Doku über den Aufstieg 2026 an

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Der Pay-TV-Sender begleitet den FC Schalke 04 über Monate hinweg auf dem Weg zurück in die Bundesliga.

Mit einer neuen zweiteiligen Dokumentation widmet sich Sky Deutschland einem der emotionalsten Fußballthemen der vergangenen Saison: dem Wiederaufstieg des FC Schalke 04. Die Produktion soll den langen Weg des Traditionsvereins aus dem Abstiegskampf der 2. Bundesliga zurück ins Oberhaus nachzeichnen und dabei weit über den reinen Sport hinausgehen. Der erste Teil des Sky Originals soll im Spätsommer 2026 exklusiv bei Sky und WOW erscheinen, der zweite Teil folgt 2027.Die Kameras begleiten den Verein bereits seit über einem Jahr und liefern laut Sky besonders intime Einblicke. Im Fokus stehen nicht nur die Spiele und sportlichen Entscheidungen, sondern auch interne Abläufe, emotionale Momente und die Bedeutung des Vereins für Fans, Stadt und Region. Damit reiht sich die Produktion in die wachsende Zahl hochwertiger Sportdokumentationen ein, die den Blick hinter die Kulissen eines Klubs richten.Zu den zentralen Protagonisten zählen Trainer Miron Muslic, Sportvorstand Frank Baumann und Youri Mulder als Direktor Profifußball. Auch Spieler wie Kapitän Kenan Karaman, Timo Becker und Winter-Neuzugang Edin Deko werden begleitet. Ergänzt wird die Doku durch Stimmen von Vereinslegenden, Fans und externen Beobachtern, die die besondere Rolle des Klubs einordnen sollen. Produziert wird das Projekt von mach2media aus Köln in Zusammenarbeit mit Schalke 04. Regie führt Christoph Küppers, der die emotionale Wucht des Vereins besonders hervorhebt und ankündigt, die riesige Bedeutung von S04 für Stadt und Region sichtbar machen zu wollen.Auffällig ist zudem, dass die Idee zur filmischen Begleitung bereits im Frühjahr 2025 entstand  also zu einem Zeitpunkt, als der spätere Aufstieg keineswegs sicher war. Genau dieser lange Beobachtungszeitraum dürfte der Dokumentation zusätzliche Tiefe verleihen. Für Sky ist das Projekt zugleich ein weiterer Schritt, das Sportangebot um emotionale Hintergrundgeschichten und exklusive Langformate auszubauen.Christoph Küppers (Regisseur): Im Rahmen unserer Arbeit durften wir die unfassbare Wucht von Schalke 04 am eigenen Leib erfahren. Die Einblicke, die die Doku-Kameras einfangen durften, sind einzigartig, gehen unter die Haut und lassen Sportherzen höherschlagen. Nicht nur weil diese Saison mit dem Aufstieg gekrönt wurde, freuen wir uns riesig auf diese besondere Dokumentation. Wir wollen explizit auch die Entwicklung des Klubs sowie die riesige Bedeutung von S04 für die Stadt und die Region abbilden."Alexander Rösner (Chefredakteur Sky Sport): Der FC Schalke 04 steht für Tradition, Leidenschaft und Emotionen  für manchen Fan ist Schalke sogar fast schon eine Religion. Dieser Klub gehört in die Bundesliga. Die Rückkehr ins Oberhaus ist ein Gewinn für die Liga  und selbst Erzrivale Borussia Dortmund dürfte das Revierderby vermisst haben. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen unglaublichen Hype bebildern dürfen und dass uns Schalke das Vertrauen geschenkt und uns über Monate einmalige Eindrücke für eine außergewöhnliche Dokumentation geliefert hat.Matthias Tillmann (Vorstandsvorsitzender FC Schalke 04): Bereits im Frühjahr 2025, noch bevor dieser große und hoch verdiente Erfolg abzusehen war, hat uns das Media House den Vorschlag unterbreitet, eine filmische Begleitung des Vereins zu beginnen. Ziel war und ist es, den FC Schalke 04 in seiner Bedeutung für Menschen, Stadt und Region zu zeigen. Der Mythos vom Schalker Markt war von Tag eins an der Arbeitstitel, und ich bin mir sicher, dass wir diesen Geist gemeinsam transportieren werden. Stellvertetend für die Vereinsführung bedanke ich mich bei Sky und Mach2Media für das Vertrauen. Und insbesondere auch bei unseren Mitarbeitenden aus Kommunikation und Sport, die das Projekt mit so viel Energie und Kreativität getrieben haben.