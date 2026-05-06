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Sat.1 zeigt «Alles steht Kopf 2» an Pfingsten

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Der Sender veranstaltet am 24. Mai einen großen Disney Day mit mehreren Pixar-Erfolgen und der Free-TV-Premiere von «Alles steht Kopf 2».

«Inside Out 2» kommt nach seinem weltweiten Kinoerfolg erstmals ins deutsche Free-TV. Sat.1 zeigt die Pixar-Fortsetzung am Pfingstsonntag, den 24. Mai 2026, um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere. Der Animationsfilm lief 2024 in den Kinos und entwickelte sich mit einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 1,6 Milliarden US-Dollar zu einem der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten. Auch in Deutschland lockte der Film mehrere Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser und übertraf damit den bereits enorm erfolgreichen ersten Teil deutlich.

Inhaltlich setzt der Film einige Jahre nach dem ersten Abenteuer an. Riley steckt inzwischen mitten in der Pubertät, weshalb das emotionale Gleichgewicht in ihrem Kopf aus den Fugen gerät. Freude, Kummer, Wut und Ekel bekommen plötzlich Konkurrenz von neuen Emotionen wie Zweifel, Neid, Peinlichkeit und Langeweile. Während Riley versucht, sich in ihrem neuen Umfeld zurechtzufinden und ihren Platz im Eishockey-Team zu behaupten, liefern sich die Gefühle in ihrem Kopf einen erbitterten Kampf um die Kontrolle. Regie führte Kelsey Mann, das Drehbuch stammt von Meg LeFauve und Dave Holstein.

Bereits ab Mittag veranstaltet Sat.1 einen umfangreichen Disney Day mit mehreren bekannten Pixar-Produktionen. Los geht es um 12.00 Uhr mit «Monster Uni», ehe um 14.05 Uhr «WALL-E» folgt. Anschließend zeigt der Sender um 15.55 Uhr «Ratatouille». Direkt vor der Primetime läuft um 18.05 Uhr zudem noch einmal der erste Teil «Alles steht Kopf», der 2016 mit dem Oscar als bester Animationsfilm ausgezeichnet wurde.

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