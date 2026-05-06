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WM sei Dank: Sat.1 setzt holt freitags Shows hervor

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Ab dem 5. Juni setzt Sat.1 am Freitagabend fast ausschließlich auf Wiederholungen älterer Showformate.

Während viele Sender im Sommer verstärkt auf Fußball und Eventprogrammierung setzen, fährt Sat.1 sein Unterhaltungsangebot deutlich zurück. Ab Freitag, den 5. Juni 2026, besteht der komplette Primetime-Abend nahezu ausschließlich aus Archivware. Um 20.15 Uhr läuft «99  Wer schlägt sie alle?» aus dem Jahr 2024, ehe um 23.00 Uhr «Schätze die Plätze» folgt. Nach Mitternacht zeigt der Sender zusätzlich noch alte Episoden von «Genial daneben» aus dem Jahr 2021.

Besonders auffällig ist die Programmstrategie mit Blick auf die parallel laufende Fußball-Weltmeisterschaft. Offenbar verzichtet Sat.1 bewusst auf teure Eigenproduktionen gegen die starke WM-Konkurrenz. Bereits am 12. Juni trifft Kanada auf Bosnien-Herzegowina, eine Woche später spielen die USA gegen Australien. Am 26. Juni folgt die Begegnung Norwegen gegen Frankreich, ehe am 3. Juli bereits die Sechszehntelfinals beginnen. Am 10. Juli stehen schließlich die Viertelfinals an, bevor das Turnier kurz darauf endet.

Wer gewinnt, hat was davon. In «99  Wer schlägt sie alle?» spielen 100 Kandidaten um 99.000 Euro. In der Gameshow wird das größte Allroundtalent gesucht. Wer in 98 Spielrunden nicht einmal Letzter wird, kann im Finale 99.000 Euro gewinnen. Die Comedy-Rateshow «Schätze die Plätze» dreht sich um die ersten Plätze. Die prominenten Teams diskutieren, analysieren und ordnen alles, was sie finden, in der richtigen Reihenfolge. Wer mit Witz und Gespür für Rangfolgen punkten kann, gewinnt.

Kurz-URL: qmde.de/171472
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