3 Quotengeheimnisse

Erde, Natur & Mensch

Fabian Riedner von 06. Mai 2026, 12:39 Uhr

Das Erste sendet vor der «Tagesschau» die Informationssendung «Wissen vor acht». Die Mensch-Ausgaben unterliegen dem Fluch, dass das Familienpublikum nicht bis zur «Tagesschau» dran bleibt.

«Abwehrstrategie Wilder Tabak»

In der «Wissen vor Acht»-Ausgabe vom vergangenen Dienstag erklärte Thomas D., dass wilder Tabak ein Stoff der Tiere ist. Die dreiminütige Sendung erreichte 2,19 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu einem mittelmäßigen Ergebnis von 11,7 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,29 Millionen gemessen, sodass



«Trocknet die Erde aus?»

Die Wüstenbildung schreitet weltweit voran. Und damit ist nicht nur gemeint, dass neue Sandwüsten entstehen. In der neuen «Erde»-Folge erklärte Dr. Eckart von Hirschhausen, dass die Verwüstung um 29 Prozent angestiegen ist. Die Kurz-Information erreichte 2,34 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte Das Erste einen guten Marktanteil von 13,1 Prozent. Am Mittwoch entschieden sich 0,25 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für diesen Stoff, sodass die Sendung auf starke zehn Prozent kam.



«Warum waren wir nachts auf?»

«Tagesschau»-Sprecherin Susanne Holst führte am Donnerstag durch «Wissen vor acht  Mensch». Ganze zwei Minuten und 57 Sekunden erklärte

In der «Wissen vor Acht»-Ausgabe vom vergangenen Dienstag erklärte Thomas D., dass wilder Tabak ein Stoff der Tiere ist. Die dreiminütige Sendung erreichte 2,19 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu einem mittelmäßigen Ergebnis von 11,7 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,29 Millionen gemessen, sodass Das Erste auf gute 10,3 Prozent kam.Die Wüstenbildung schreitet weltweit voran. Und damit ist nicht nur gemeint, dass neue Sandwüsten entstehen. In der neuen «Erde»-Folge erklärte Dr. Eckart von Hirschhausen, dass die Verwüstung um 29 Prozent angestiegen ist. Die Kurz-Information erreichte 2,34 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte Das Erste einen guten Marktanteil von 13,1 Prozent. Am Mittwoch entschieden sich 0,25 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren für diesen Stoff, sodass die Sendung auf starke zehn Prozent kam.«Tagesschau»-Sprecherin Susanne Holst führte am Donnerstag durch «Wissen vor acht  Mensch». Ganze zwei Minuten und 57 Sekunden erklärte Das Erste , warum der Mensch Unterbrechungen beim Schlaf hat. Diese Geschichte interessierte allerdings nur 1,09 Millionen Fernsehzuschauer und brachte Das Erste 7,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren nur 0,08 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 4,4 Prozent. Auch in den Vorwochen lief die Ausgabe recht schwach, was am Vorlauf mit «In aller Freundschaft  Die jungen Ärzte» liegt, schließlich laufen die Krimis am Dienstag und Mittwoch deutlich stärker.

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