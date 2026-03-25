[img]Am Sonntag standen die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz im Mittelpunkt. Doch das ZDF hatte auch Biathlon, eine Peter-Maffay-Dokumentation und die Leipziger Buchmesse im Programm.[/img]«Biathlon»
Die aktuelle Saison im Biathlon endete am Sonntag. Den 15-Kilometer-Massenstart der Männer sahen ab 15.45 Uhr nur 2,26 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 23,2 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,16 Millionen dabei, das führte zu 11,8 Prozent. Das ist im Verhältnis ein schwaches Ergebnis, schließlich erreicht der Männer-Biathlon am Wochenende meist bis zu sechs Millionen Zuschauer. Ab 13.45 Uhr schalteten 2,44 Millionen Menschen die Frauen ein, die auf 26,0 Prozent bei allen sowie 16,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kamen.
«Terra X History»
Am Sonntagabend um 23.45 Uhr strahlte das ZDF die neue Dokumentation «Peter Maffay Eine deutsche Legende» aus. Doch nur 1,16 Millionen Menschen blieben bis 00.30 Uhr wach. Das führte zu einem starken Marktanteil von 17,6 Prozent. Bei den jungen Menschen war das Interesse deutlich kleiner: Nur 0,05 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil bewegte sich bei 3,4 Prozent.
«dein buch»
Am vergangenen Wochenende war die Leipziger Buchmesse. Auch 3sat berichtete groß, wenngleich die Einschaltquoten sehr schmal waren. Immerhin setzte das ZDF ab 00.45 Uhr auf die Wiederholung der Sendung «dein buch - das Beste von der Leipziger Buchmesse». Bis 03.00 Uhr sahen 0,12 Millionen Menschen ab drei Jahren zu, der Marktanteil bewegte sich bei miesen 4,5 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,03 Millionen gemessen, was zu viereinhalb Prozent führte. Die übrigen 45 Minuten sahen 0,02 Millionen, das brachte ein Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man mit 0,00 Millionen 0,2 Prozent ein. Noch vor drei Jahren waren die Werte besser: Damals sahen 0,17 Millionen Menschen zu, beim jungen Publikum kam man mit 6,1 Prozent sogar in den mittelmäßigen Bereich.
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