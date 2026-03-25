Nicki von Tempelhoff: Mich reizt die Ermittlung nach gesundem Menschenverstand

Interview

Im «Dänemark-Krimi» verkörpert Nicki von Tempelhoff mit Magnus Winter einen bodenständigen Ermittler fernab klassischer Supercops.

Nicht jeder Polizist ist ein Sherlock Holmes oder Dirty Harry. Mich reizt die Ermittlung nach dem Prinzip des gesunden Menschenverstands.Trotz ihrer Unterschiedlichkeit wachsen sie als Team immer mehr zusammen. Wenn Ida sich in etwas verbeißt, lässt sie nicht locker. Und damit hat Magnus immer wieder zu kämpfen. Doch er hat gelernt, dass es sinnvoller ist, sie zu lassen, als sich dagegen zu wehren. Und wenn es wirklich darauf ankommt, weiß er, dass er sich auf sie verlassen kann.Es ist jedes Mal ein Geschenk in Dänemark zu drehen. Mir persönlich ist diese Dünen- und Küstenlandschaft sehr nah, da ich in Holland aufgewachsen bin. Auch wenn Stress und Arbeitspensum hoch sind. Sobald ich das Meeresrauschen höre, fühlt es sich immer ein bisschen wie Urlaub an.Kleinstadt Idyllen, wo vermeintlich alles seinen gelassenen, gewohnten Gang geht, haben für mich immer einen gewissen Hauch von Geheimnis. Man kennt sich, wenn da plötzlich Abgründe auftauchen, hat das für mich einen größeren Spannungsbogen als in der Großstadt, wo man eher auf alles gefasst ist.Marlene und ich ergänzen einander hervorragend in der Arbeit. Wir haben eine klare und direkte Sprache miteinander gefunden und teilen die Ansicht, das Arbeit Lebenszeit ist, die man zwar ernsthaft, aber auch mit viel Spaß und Freude mit dem gesamten Team verbringen sollte.Ich liebe wer war das Krimis, doch selbst bei Agatha Christie ergibt sich die Lösung immer aus emotionalen menschlichen Motiven. Ich sehe da kein Entweder-Oder.Das ist eine Mischung aus Handwerk und Vertrauen in die Geschichte, die man erzählt, in die Regie, die einem spiegelt, wie weit man gehen kann, ohne unglaubwürdig zu sein und mir persönlich macht es Spaß hin und wieder die Grenzen auszuloten.Das kann Alles sein. Ich hab da kein Dogma. Die Geschichte ist wichtig und sie soll unterhalten.