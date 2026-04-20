Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 20. April 2026, 12:36 Uhr

Mit der Neuentwicklung setzt Hideo Kojimas Vision fort: eine Reise zwischen Isolation und Verbindung, zwischen Leben und Tod. Ein Spiel, das mehr fragt als erklärt.

Mitkehrt Hideo Kojima zu einem seiner ungewöhnlichsten Werke zurück. Der Nachfolger des polarisierenden Originals führt die Geschichte von Sam Porter Bridges fort und bleibt sich dabei treu: Auch «On the Beach» ist weniger klassisches Spiel als vielmehr eine Erfahrung, die zwischen interaktivem Film, philosophischem Experiment und Open-World-Erkundung angesiedelt ist. Die äußerst positiven Rezensionen zeigen, dass Kojimas Vision erneut aufgeht.Die Handlung knüpft an die Ereignisse des ersten Teils an, erweitert den Horizont jedoch deutlich. Sam zieht erneut los, diesmal nicht nur, um Verbindungen zu schaffen, sondern um die Menschheit selbst vor dem Aussterben zu bewahren. Die Welt bleibt zerrissen  nicht nur physisch, sondern auch metaphysisch. Übernatürliche Phänomene, sogenannte BTs, durchziehen die Landschaft, während eine zentrale Frage über allem schwebt: War es überhaupt richtig, Kontakt zwischen den Welten herzustellen?Spielmechanisch bleibt «Death Stranding 2» seinem Kern treu. Der Transport von Gütern bildet weiterhin das Herzstück des Gameplays. Pakete müssen über weite Strecken geliefert werden, durch unwegsames Gelände, extreme Wetterbedingungen und feindliche Zonen. Doch das System wurde erweitert: Neue Ausrüstung, Fahrzeuge und Werkzeuge geben mehr Möglichkeiten, Wege zu planen und Risiken einzugehen. Jede Route wird zu einer eigenen Herausforderung  und jede erfolgreiche Lieferung zu einem kleinen Triumph.Gleichzeitig wurde der Action-Anteil ausgebaut. Begegnungen mit Gegnern  ob menschlich oder übernatürlich  sind häufiger und variabler. Stealth bleibt eine wichtige Option, doch auch direkte Konfrontationen spielen eine größere Rolle als im Vorgänger. Kojima gelingt dabei eine Balance: Kämpfe sind intensiver, ohne den meditativen Kern des Spiels zu zerstören.Ein zentrales Element bleibt die Verbindung zwischen Spielern. Wie schon im ersten Teil hinterlassen Spieler Strukturen, Hilfsmittel und Wege für andere  asynchron, aber spürbar. Brücken, Seilrutschen oder Versorgungsstationen können von anderen genutzt werden und erleichtern das Vorankommen. Dieses System vermittelt das Gefühl, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, auch wenn man allein spielt.Visuell setzt «On the Beach» neue Maßstäbe. Die Landschaften sind weitläufig, detailreich und oft von melancholischer Schönheit geprägt. Strände, Wüsten, Ruinen und surreale Übergänge zwischen Leben und Tod verschmelzen zu einer Welt, die gleichzeitig realistisch und entrückt wirkt. Kojima Productions nutzt moderne Technik, um eine Atmosphäre zu schaffen, die weniger auf Spektakel als auf Stimmung setzt.Auch erzählerisch bleibt das Spiel typisch Kojima. Dialoge sind philosophisch, manchmal kryptisch, oft emotional. Themen wie Isolation, Verbindung, Schuld und Existenz ziehen sich durch die gesamte Handlung. Cutscenes nehmen viel Raum ein, wirken aber bewusst inszeniert und tragen zur Gesamtwirkung bei. «Death Stranding 2» ist kein Spiel, das alles erklärt  es lädt dazu ein, interpretiert zu werden. Das Sounddesign unterstützt diese Wirkung. Bekannte Künstler und neue Kompositionen begleiten das Geschehen, oft genau dann, wenn die Landschaft ihre volle Wirkung entfaltet. Musik wird nicht permanent eingesetzt, sondern gezielt, um emotionale Momente zu verstärken.Die Community reagiert begeistert. Viele loben die Weiterentwicklung des Gameplays, die größere Vielfalt und die visuelle Qualität. Kritische Stimmen merken an, dass das Spiel weiterhin nicht für jeden geeignet ist. Wer schnelle Action oder klare Strukturen erwartet, könnte sich schwer tun. Doch genau diese Eigenwilligkeit ist es, die «Death Stranding 2» von anderen Produktionen abhebt. Ein Spiel, das nicht nur fragt, wie man spielt  sondern warum.