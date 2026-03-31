Mit einer sogenannten Drittsendelizenz muss der Fernsehsender RTL beispielsweise verschiedene Programme im eigenen Programm gewähren. Seit dem Jahr 2018 stellt Sagamedia Film- und Fernsehproduktion eine Vorabendsendung her, die von Annika Begiebing moderiert wird. Das Magazin startete am Samstag, den 3. Januar 2026, ins neue Jahr. Zwischen 19.07 und 20.15 Uhr wurden unter anderem Reiseziele betrachtet, und die Karibik war zu diesem Zeitpunkt günstiger als Mallorca. 1,22 Millionen Menschen schalteten «Life Menschen, Momente, Geschichten» ein, das Magazin verbuchte maue 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen nur 0,36 Millionen zusammen, die immerhin 11,6 Prozent Marktanteil mitbrachten.
Eine Woche später schalteten 1,32 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren ein, der Marktanteil stieg auf 6,3 Prozent. Jedoch verabschiedeten sich einige junge Menschen, sodass das Vorabendmagazin nur noch auf 0,22 Millionen und 7,4 Prozent kam. Mitte des Monats waren gar nur noch 1,04 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil sank auf 5,2 Prozent. Mit 0,17 Millionen aus der Zielgruppe wurde mit 5,5 Prozent ein vorläufiger Tiefpunkt erreicht.
Doch es konnte natürlich auch wieder aufwärts gehen: Am 24. Januar gesellten sich 1,34 Millionen Fernsehzuschauer zur Vorabendsendung, die einen Marktanteil von 6,6 Prozent hervorbrachte. Auch bei den Umworbenen sah es mit 0,32 Millionen und 10,3 Prozent sehr gut aus. Ende Januar schalteten 1,29 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sank auf 6,4 Prozent. Nur bei den Umworbenen war das Bild mit 0,20 Millionen und 6,2 Prozent wirklich enttäuschend.
Der Februar setzte sich nicht mit guten Nachrichten fort: Am 7. Februar schalteten 1,11 Millionen Zuschauer ein, mit 0,22 Millionen aus der Zielgruppe wurden nur 6,7 Prozent ermittelt. Am Valentinstag, der auch noch in den Karneval fiel, wurden nur noch 0,95 Millionen Zuschauer verbucht. Der Marktanteil lag bei mauen 4,6 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,22 Millionen, sodass man auf 6,8 Prozent kam.
Immerhin wurden am 21. Februar 1,14 Millionen ermittelt, doch die Reichweite bei den Umworbenen sank auf 0,21 Millionen und 6,3 Prozent. Ab dem 28. Februar 2025 sah das Bild gar nicht mehr gut aus: Keine neue Ausgabe knackte die Eine-Million-Marke. Am 7. und 14. März wurden nur noch 0,89 Millionen Zuschauer erreicht. Tiefpunkt bei den Werberelevanten waren der 28. Februar und der 7. März mit nur noch jeweils 0,13 Millionen Zuschauern. Die Marktanteile lagen bei 3,7 und 4,4 Prozent.
Die ersten drei Monate verbuchte «Life - Menschen, Momente, Geschichten» nur 1,08 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent. Im Vorjahreszeitraum wurden 1,11 Millionen und 5,3 Prozent verbucht. Nun schalteten 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, die für nur 6,4 Prozent standen. Bei den jungen Menschen wurden vor einem Jahr 0,24 Millionen und 6,6 Prozent verbucht. Damit ist «Life» alles andere als ein Erfolg.
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