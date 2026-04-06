Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 06. April 2026, 12:42 Uhr

«Big Ambitions» verbindet Wirtschaftssimulation mit Rollenspiel-Elementen und schickt Spieler vom kleinen Nebenjob zum Großunternehmer.

Mitbringt Hovgaard Games eine ungewöhnliche Mischung aus Wirtschaftssimulation und Rollenspiel auf den Bildschirm. Statt nur Zahlenkolonnen zu verwalten, wird hier ein gesamtes Leben simuliert  inklusive Wohnung, Alltag, Jobs und unternehmerischer Entscheidungen. Das Ziel ist klar: In New York vom absoluten Neuling zum mächtigen Unternehmer aufsteigen. Der Weg dorthin ist jedoch alles andere als linear.Zu Beginn steht ein Neuanfang. Kaum Geld, keine Kontakte, keine Infrastruktur. Der Einstieg erfolgt über einfache Jobs  etwa im Supermarkt oder als Lieferfahrer. Mit dem ersten Einkommen werden Miete, Lebensmittel und kleine Anschaffungen bezahlt. Diese Anfangsphase ist bewusst bodenständig gehalten und unterscheidet sich deutlich von klassischen Tycoon-Spielen, die direkt mit großen Bauprojekten starten. «Big Ambitions» setzt auf den langsamen Aufbau und macht Fortschritt dadurch greifbar.Der nächste Schritt führt ins Unternehmertum. Spieler können eigene Geschäfte eröffnen  vom kleinen Einzelhandel über Cafés bis hin zu größeren Betrieben. Dabei geht es nicht nur um die Auswahl des Geschäfts, sondern um zahlreiche Details: Standortwahl, Einrichtung, Sortiment, Preise, Personal und Öffnungszeiten. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf Umsatz und Kundenzufriedenheit. Schnell wird klar, dass Erfolg nicht nur von einer guten Idee abhängt, sondern von konsequenter Umsetzung.Ein besonderes Merkmal ist die direkte Kontrolle über die Spielfigur. Anders als in klassischen Wirtschaftssimulationen bewegt man sich selbst durch die Stadt, besucht Lieferanten, richtet Geschäfte ein oder erledigt Einkäufe. Dadurch entsteht eine ungewöhnliche Nähe zum Geschehen. Der Aufbau eines Unternehmens fühlt sich nicht abstrakt an, sondern konkret  fast greifbar.Parallel dazu wächst die Komplexität. Mit steigenden Einnahmen können weitere Filialen eröffnet, Mitarbeiter eingestellt und Prozesse automatisiert werden. Personalmanagement wird zu einem zentralen Faktor: Mitarbeiter müssen bezahlt, geschult und organisiert werden. Wer expandiert, muss delegieren lernen. Wer alles selbst machen will, stößt schnell an Grenzen.Auch die Stadt selbst spielt eine wichtige Rolle. New York wird als offene Spielwelt dargestellt, in der verschiedene Viertel unterschiedliche Voraussetzungen bieten. Laufkundschaft, Mieten und Konkurrenz variieren je nach Standort. Diese Unterschiede zwingen dazu, strategisch zu denken. Ein günstiger Standort kann weniger Kunden bringen, während eine Top-Lage hohe Kosten verursacht.Das Spiel bleibt dabei stets nah an der Realität. Rechnungen müssen bezahlt werden, Zeit ist begrenzt, und nicht jede Investition zahlt sich sofort aus. Fehler können teuer werden, falsche Entscheidungen das Wachstum bremsen. Gleichzeitig belohnt das Spiel konsequente Planung und unternehmerisches Gespür. Wer Chancen erkennt und Risiken kalkuliert, kann sich Stück für Stück ein Imperium aufbauen.Visuell setzt «Big Ambitions» auf einen klaren, leicht stilisierten Look. Die Stadt wirkt lebendig, ohne überladen zu sein. Gebäude, Straßen und Geschäfte sind funktional gestaltet und unterstützen die Übersicht. Die Perspektive bleibt nah an der Spielfigur, was das Gefühl verstärkt, tatsächlich Teil dieser Welt zu sein.Die Community reagiert überwiegend sehr positiv. Besonders hervorgehoben wird die einzigartige Mischung aus persönlicher Lebenssimulation und klassischem Wirtschaftsspiel. Gelobt werden die Freiheit, verschiedene Geschäftsmodelle auszuprobieren, sowie die motivierende Progression. Kritik gibt es vereinzelt an technischen Details oder der noch ausbaufähigen Balance in späteren Spielphasen. Dennoch gilt «Big Ambitions» für viele als frischer Ansatz im Genre. Es geht nicht nur um Zahlen oder Wachstum, sondern um Entscheidungen im Alltag, um Risiko und um langfristige Planung. Zwischen Nebenjob und Großkonzern entsteht ein Spiel, das den Weg zum Erfolg spürbar macht.