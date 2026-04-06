«Kunst für die Ewigkeit: Raffael»: Neues Portrait über den Künstler

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Die Dokumentation zeichnet das Leben und Werk eines der bedeutendsten Künstler der Kunstgeschichte nach.

In der 3sat-Dokumentation, die am Samstag, den 2. Mai 2026 um 19:20 Uhr ausgestrahlt wird, geht es um den wohl vollkommensten Künstler der Renaissance. Der Film von Phil Grabsky beleuchtet das Leben, das Werk und das Vermächtnis von Raffaello Sanzio da Urbino, der besser bekannt ist als Raffael. Raffael gilt als Inbegriff der Hochrenaissance. Seine Werke verbinden Harmonie, Klarheit und Schönheit auf eine Weise, die bis heute als unerreicht gilt. Besonders seine Madonnenbilder und Fresken stehen exemplarisch für eine Kunst, die sowohl technisch perfekt als auch emotional zugänglich ist.Der Film zeichnet Raffaels Weg von seiner Geburtsstadt Urbino über Florenz bis nach Rom nach. In Florenz studiert er die Arbeiten von Leonardo da Vinci und entwickelt seinen eigenen Stil weiter, bevor er schließlich in Rom unter mehreren Päpsten zu einem der gefragtesten Künstler seiner Zeit wird. Dort entstehen seine berühmten Vatikan-Fresken, darunter die ikonische Schule von Athen, die bis heute als Sinnbild humanistischer Ideale gilt.Besonderes Augenmerk legt die Dokumentation auf Raffaels außergewöhnliche Fähigkeit, Komposition, Perspektive und Lichtführung in Einklang zu bringen. Seine Bilder wirken nicht nur technisch ausgefeilt, sondern strahlen eine innere Ruhe und Balance aus, die sie zeitlos erscheinen lässt. Trotz seines frühen Todes im Alter von nur 37 Jahren hinterließ Raffael ein Werk von enormer Strahlkraft. Seine Kunst beeinflusste Generationen von Künstlern und prägt bis heute unser Bild der Renaissance. Die Dokumentation zeigt eindrücklich, warum Raffael nicht nur ein Meister seiner Zeit war, sondern ein Künstler für die Ewigkeit.