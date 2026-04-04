3sat zeigt Highlights der Grimme-Preisverleihung 2026 aus Marl

Am Freitag, den 24. April um 22.25 Uhr zeigt 3sat die «Verleihung des 62. Grimme-Preises 2026» aus dem Theater Marl. Die Aufzeichnung der Veranstaltung, die bereits am selben Tag stattfand, ist zudem langfristig in der Mediathek abrufbar. Der Grimme-Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Fernsehproduktionen im deutschsprachigen Raum.
Vergeben werden die Preise in den Kategorien Fiktion, Information & Kultur, Unterhaltung sowie Kinder & Jugend, ergänzt durch mehrere Sonderpreise wie den Publikumspreis der Marler Gruppe und die Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbands.
Durch den Abend führt Linda Zervakis, während Helmut Zerlett gemeinsam mit seiner Band für die musikalische Begleitung sorgt. Die Sendung bietet einen kompakten Überblick über die Preisverleihung und die ausgezeichneten Produktionen und rückt dabei auch die Bedeutung des Grimme-Preises für die deutsche Fernsehlandschaft in den Fokus.
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