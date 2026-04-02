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Mittwoch, 1. April 2026

Fabian Riedner von 02. April 2026, 08:34 Uhr

Wie erfolgreich war «Bares für Rares XXL» im ZDF? Punktete RTLZWEI mit seinen «Wollnys»?

3,37 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die neue Ausgabe von «Bares für Rares XXL», Horst Lichter sicherte sich 15,4 Prozent Marktanteil. Die Warner-Bros.-TV-Produktion verbuchte 0,29 Millionen junge Zuschauer, das führte zu 7,7 Prozent. Das «heute journal» sicherte sich im Anschluss noch 3,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 18,5 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,33 Millionen ermittelt, das brachte 8,8 Prozent.



Die Wiederholung von «Kein einfacher Mord» generierte 3,80 Millionen Zuschauer, die Sendung fuhr 17,4 Prozent bei allen sowie 6,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen ein. Die Sendungen «Plusminus» und «Tagesthemen» verbuchten 1,72 und 1,97 Millionen, die Marktanteile lagen bei 8,6 und 12,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 4,4 und 8,5 Prozent ermittelt. «Das große Promi-Backen» lockte 1,34 Millionen Menschen zu Sat.1, der Sender schnappte sich 8,9 Prozent bei den Werberelevanten.



Mit «Inside FERRERO - Die Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co.» holte RTL 1,44 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Wert lag bei 14,2 Prozent. Immerhin verbuchte «stern TV» im Anschluss noch 13,1 Prozent. ProSieben setzte zwar nicht auf Schokolade, aber auf junge Frauen: 1,29 Millionen Menschen sahen «Germanys Next Topmodel», mit 0,65 Millionen aus der Zielgruppe wurden 17,6 Prozent geholt.



«Doc Caro  Jedes Leben zählt» brachte VOX 0,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sicherte dem Sender 6,9 Prozent bei den Umworbenen. «110 im Dauereinsatz» verbuchte im Anschluss noch 0,35 Millionen und führte zu 3,4 Prozent. Eine Doppelfolge von «Die Wollnys  Eine schrecklich große Familie» unterhielt bei RTLZWEI 0,37 und 0,44 Millionen und brachte es auf 2,6 und 3,2 Prozent. Eine weitere Folge generierte 0,39 Millionen und 3,5 Prozent in der Zielgruppe.



Kabel Eins setzte auf den Spielfilm «Enders Game» aus dem Jahr 2013 mit Hailee Steinfeld. Die Arbeit von Gavin Hood holte 0,56 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 4,8 Prozent eingefahren. Mit «Alien  Wiedergeburt» hatte der Sender einen Film aus dem Jahr 1997 zur Verfügung, der von 0,25 Millionen Menschen gesehen wurde. Sigourney Weaver und Winona Ryder sicherten sich bei einem Drehbuch von Joss Whedon einen Marktanteil von 3,4 Prozent.

3,37 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die neue Ausgabe von, Horst Lichter sicherte sich 15,4 Prozent Marktanteil. Die Warner-Bros.-TV-Produktion verbuchte 0,29 Millionen junge Zuschauer, das führte zu 7,7 Prozent. Dassicherte sich im Anschluss noch 3,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 18,5 Prozent beziffert. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,33 Millionen ermittelt, das brachte 8,8 Prozent.Die Wiederholung vongenerierte 3,80 Millionen Zuschauer, die Sendung fuhr 17,4 Prozent bei allen sowie 6,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen ein. Die Sendungenundverbuchten 1,72 und 1,97 Millionen, die Marktanteile lagen bei 8,6 und 12,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 4,4 und 8,5 Prozent ermittelt.lockte 1,34 Millionen Menschen zu Sat.1, der Sender schnappte sich 8,9 Prozent bei den Werberelevanten.Mitholte RTL 1,44 Millionen Zuschauer, der Zielgruppen-Wert lag bei 14,2 Prozent. Immerhin verbuchteim Anschluss noch 13,1 Prozent. ProSieben setzte zwar nicht auf Schokolade, aber auf junge Frauen: 1,29 Millionen Menschen sahen, mit 0,65 Millionen aus der Zielgruppe wurden 17,6 Prozent geholt.brachte VOX 0,80 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und sicherte dem Sender 6,9 Prozent bei den Umworbenen.verbuchte im Anschluss noch 0,35 Millionen und führte zu 3,4 Prozent. Eine Doppelfolge vonunterhielt bei RTLZWEI 0,37 und 0,44 Millionen und brachte es auf 2,6 und 3,2 Prozent. Eine weitere Folge generierte 0,39 Millionen und 3,5 Prozent in der Zielgruppe.Kabel Eins setzte auf den Spielfilmaus dem Jahr 2013 mit Hailee Steinfeld. Die Arbeit von Gavin Hood holte 0,56 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden 4,8 Prozent eingefahren. Mithatte der Sender einen Film aus dem Jahr 1997 zur Verfügung, der von 0,25 Millionen Menschen gesehen wurde. Sigourney Weaver und Winona Ryder sicherten sich bei einem Drehbuch von Joss Whedon einen Marktanteil von 3,4 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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