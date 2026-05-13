Primetime-Check

Dienstag, 12. Mai 2026

Fabian Riedner von 13. Mai 2026, 08:43 Uhr

Wie erfolgreich war die Sachsenklinik im Ersten? Punktete RTL mit einem «Ulrich Wetzel»-Special in der Primetime?

Auch in dieser Woche waren «Die Notärztin» (3,17 Millionen) und «In aller Freundschaft» (3,33 Millionen) die erfolgreichsten Fiction-Produktionen in der Primetime. Die Marktanteile lagen bei 14,7 sowie 15,5 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 8,7 und 8,5 Prozent ermittelt. Die Informationsprogramme «Fakt» und «Tagesthemen» bedienten sich bei 2,10 und 1,90 Millionen, sodass Das Erste auf 11,0 und 12,4 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,7 sowie 6,1 Prozent erzielt.



Das ZDF setzte auf die Dokumentation «Im Maschinenraum der Macht  ein Jahr schwarz-rote Regierung», die 1,34 Millionen Zuschauer brachte. Beim Gesamtpublikum fuhr man 6,2 Prozent ein, bei den jungen Erwachsenen waren 7,6 Prozent sicher. «frontal» lieferte 1,52 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 7,1 Prozent bei allen sowie 6,3 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Mit dem «heute journal» waren 2,83 Millionen dabei, das führte zu 14,7 Prozent. Die Sendung holte 10,9 Prozent bei den jungen Menschen.



«Ulrich Wetzel  Sein härtester Fall» spülte 1,51 Millionen Zuschauer zu RTL, der Sender erreichte mit 0,19 Millionen 5,0 Prozent. Das Magazin «Extra» holte im Anschluss noch 0,85 Millionen und erreichte 6,0 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Weniger Glück hatte Sat.1: Die Doppelfolge von «Hunting Party» brachte nur 0,83 und 0,82 Millionen, bei den jungen Erwachsenen wurden 4,2 und 4,7 Prozent ermittelt. «FBI» holte danach noch 5,7 Prozent. ProSieben setzte auf «TV total» und «Experte für alles», die Comedy-Shows sicherten sich 1,04 und 0,35 Millionen. In der Zielgruppe wurden 12,2 und 5,1 Prozent ermittelt, danach brachte «The Hunt» 3,8 Prozent. IN der zweiten Folge fuhr man 0,9 Prozent ein.



Eine neue Folge von «Armes Deutschland  Stempeln oder abrackern?» überzeugte 0,72 Millionen Menschen zu RTLZWEI, die Fernsehstation holte 9,5 Prozent bei den Umworbenen. Eine Wiederholung von «Armes Deutschland  Deine Kinder» brachte 0,45 Millionen und 8,2 Prozent bei den jungen Leuten. «Sing meinen Song» hatte gegen den «Eurovision Song Contest» keine Probleme und brachte 1,12 Millionen auf die Kette, die Sendung verbuchte 9,6 Prozent in der Zielgruppe. «Die Giovanni Zarrella-Story» holte 0,72 Millionen, der Marktanteil bei den Umworbenen wurde auf 5,8 Prozent taxiert.



Kabel Eins setzte auf «Lara Croft: Tomb Raider», der Spielfilm mit Angelina Jolie aus dem Jahr 2001 lockte 0,67 Millionen Zuschauer an. Die Regiearbeit von Simon West sicherte 4,7 Prozent bei den Werberelevanten. Die Fortsetzung «Lara Croft: Tomb Raider  Die Wiege des Lebens» hatte noch 0,54 Millionen Zuschauer, der Film von 2003 holte 5,9 Prozent.

Auch in dieser Woche waren(3,17 Millionen) und(3,33 Millionen) die erfolgreichsten Fiction-Produktionen in der Primetime. Die Marktanteile lagen bei 14,7 sowie 15,5 Prozent, bei den jungen Erwachsenen wurden 8,7 und 8,5 Prozent ermittelt. Die Informationsprogrammeundbedienten sich bei 2,10 und 1,90 Millionen, sodass Das Erste auf 11,0 und 12,4 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,7 sowie 6,1 Prozent erzielt.Das ZDF setzte auf die Dokumentation, die 1,34 Millionen Zuschauer brachte. Beim Gesamtpublikum fuhr man 6,2 Prozent ein, bei den jungen Erwachsenen waren 7,6 Prozent sicher.lieferte 1,52 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 7,1 Prozent bei allen sowie 6,3 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Mit demwaren 2,83 Millionen dabei, das führte zu 14,7 Prozent. Die Sendung holte 10,9 Prozent bei den jungen Menschen.spülte 1,51 Millionen Zuschauer zu RTL, der Sender erreichte mit 0,19 Millionen 5,0 Prozent. Das Magazinholte im Anschluss noch 0,85 Millionen und erreichte 6,0 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Weniger Glück hatte Sat.1: Die Doppelfolge vonbrachte nur 0,83 und 0,82 Millionen, bei den jungen Erwachsenen wurden 4,2 und 4,7 Prozent ermittelt.holte danach noch 5,7 Prozent. ProSieben setzte aufund, die Comedy-Shows sicherten sich 1,04 und 0,35 Millionen. In der Zielgruppe wurden 12,2 und 5,1 Prozent ermittelt, danach brachte3,8 Prozent. IN der zweiten Folge fuhr man 0,9 Prozent ein.Eine neue Folge vonüberzeugte 0,72 Millionen Menschen zu RTLZWEI, die Fernsehstation holte 9,5 Prozent bei den Umworbenen. Eine Wiederholung vonbrachte 0,45 Millionen und 8,2 Prozent bei den jungen Leuten.hatte gegen den «Eurovision Song Contest» keine Probleme und brachte 1,12 Millionen auf die Kette, die Sendung verbuchte 9,6 Prozent in der Zielgruppe.holte 0,72 Millionen, der Marktanteil bei den Umworbenen wurde auf 5,8 Prozent taxiert.Kabel Eins setzte auf, der Spielfilm mit Angelina Jolie aus dem Jahr 2001 lockte 0,67 Millionen Zuschauer an. Die Regiearbeit von Simon West sicherte 4,7 Prozent bei den Werberelevanten. Die Fortsetzunghatte noch 0,54 Millionen Zuschauer, der Film von 2003 holte 5,9 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel