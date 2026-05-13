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«37°» enttäuscht mit Noelgoescrazy-Story

Fabian Riedner von 13. Mai 2026, 08:35 Uhr

Bereits zur Primetime tat sich der Sender mit «Im Maschinenraum der Macht» beim Gesamtpublikum schwer.

Inzwischen werden die meisten Bürger des Landes mitbekommen haben: Die schwarz-rote Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine enttäuschende Leistung abgeliefert. Nun setzte das «Im Maschinenraum der Macht  ein Jahr schwarz-rote Regierung» von Bernd Benthin und Lars Seefeld. Die Geschichte lockte nur 1,34 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil verharrte bei mauen 6,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden immerhin 0,29 Millionen gemessen, das führte zu 7,6 Prozent.



Das Magazin «frontal» beschäftigte sich mit dem US-Truppenabzug in Deutschland, zu viel Medizin im Alter, weiteren Cum-Cum-Fällen und Kampfrobotern an der Front. Dieser Wundertüten-Mix an Themen sorgte dafür, dass sich Ilka Brecht nur über 1,52 Millionen Menschen freuen konnte. Der Gesamtmarktanteil lag bei grausamen 7,1 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,25 Millionen, was zu 6,3 Prozent führte. Das «heute journal» erreichte noch 2,83 Millionen Zuschauer und fuhr 14,7 Prozent ein, bei den jungen Erwachsenen waren 10,9 Prozent möglich.



Die «37°»-Dokumentation Hype  die Noelgoescrazy-Story von David Robinson und Nikolaus Wirth beschäftigte sich mit dem TikTok-Star Noel Robinson, der als Noelgoescrazy Schlagzeilen machte. Doch mit dieser Dokumentation folgte man den «Money Maker»-Dokus vom Ersten, die auch im linearen Programm nie überzeugten. Das



Bei «Markus Lanz» saßen am Dienstag Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ex-Ministerpräsident Niedersachsens Stephan Weil (SPD) und Funke-Journalistin Melanie Amann, die 1,09 Millionen Zuschauer mitbrachten. Die Sendung aus Hamburg führte zu einem Marktanteil von 10,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen erreicht, sodass 7,6 Prozent verbucht wurden.

Inzwischen werden die meisten Bürger des Landes mitbekommen haben: Die schwarz-rote Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine enttäuschende Leistung abgeliefert. Nun setzte das ZDF auf die Dokumentationvon Bernd Benthin und Lars Seefeld. Die Geschichte lockte nur 1,34 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil verharrte bei mauen 6,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden immerhin 0,29 Millionen gemessen, das führte zu 7,6 Prozent.Das Magazinbeschäftigte sich mit dem US-Truppenabzug in Deutschland, zu viel Medizin im Alter, weiteren Cum-Cum-Fällen und Kampfrobotern an der Front. Dieser Wundertüten-Mix an Themen sorgte dafür, dass sich Ilka Brecht nur über 1,52 Millionen Menschen freuen konnte. Der Gesamtmarktanteil lag bei grausamen 7,1 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen waren 0,25 Millionen, was zu 6,3 Prozent führte. Daserreichte noch 2,83 Millionen Zuschauer und fuhr 14,7 Prozent ein, bei den jungen Erwachsenen waren 10,9 Prozent möglich.Die-Dokumentation Hype  die Noelgoescrazy-Story von David Robinson und Nikolaus Wirth beschäftigte sich mit dem TikTok-Star Noel Robinson, der als Noelgoescrazy Schlagzeilen machte. Doch mit dieser Dokumentation folgte man den «Money Maker»-Dokus vom Ersten, die auch im linearen Programm nie überzeugten. Das ZDF sicherte sich nun 1,32 Millionen Zuschauer und fuhr 8,4 Prozent ein, bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen gemessen, was zu 8,4 Prozent führte. In den vergangenen zwei Wochen lief es mit Befreundet mit einer KI (1,27 Millionen) und Femizid  Tödlicher Hass auf Frauen (1,28 Millionen) auch nicht besser.Beisaßen am Dienstag Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ex-Ministerpräsident Niedersachsens Stephan Weil (SPD) und Funke-Journalistin Melanie Amann, die 1,09 Millionen Zuschauer mitbrachten. Die Sendung aus Hamburg führte zu einem Marktanteil von 10,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,16 Millionen erreicht, sodass 7,6 Prozent verbucht wurden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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