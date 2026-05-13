«Swapped» stürmt auf die Eins

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Die neue Serie «Man on Fire» bleibt auch in der zweiten Woche erfolgreich.

Das Publikum schlüpfte in die Pfoten eines anderen, als es das seltsame Duo im Mittelpunkt vonins Herz schloss und die animierte Familienkomödie mit 38,7 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen Filmliste brachte. Das ist der höchste Wert, den ein Netflix-Animationsfilm jemals in einer einzigen Woche erreicht hat. Mit seinen atemberaubenden Nervenkitzel-Momenten bleibtmit 16,2 Millionen Aufrufen auf Platz 2 der Liste der englischsprachigen Filme ein Fanfavorit. Buchliebhaber und Meeresbewohner-Fans verbrachten das Wochenende damit,anzuschauen  und ihre emotionalen Reaktionen danach zu dokumentieren , wodurch der Film mit 10,4 Millionen Aufrufen auf Platz 3 der Liste landete. Diese New York Times-Bestseller-Verfilmung von Shelby Van Pelts Roman zeigt Sally Field als Tova, eine trauernde Witwe, die als Nachtputzfrau in einem Aquarium arbeitet.Das Streben nach Gerechtigkeit ist inactionreich und hat die englische TV-Liste mit 12,6 Millionen Zuschauern auf Platz 1 in Brand gesetzt.belegte mit 8 Millionen Aufrufen Platz 2 der englischen TV-Liste und schilderte die erschütternden, aber mutigen Taten von Dr. Caroline Muirhead. Sie informierte die Polizei, dass ihr Verlobter, Sandy McKellar, einen Mord gestanden hatte. Sie musste so tun, als sei sie McKellar weiterhin treu, während die Polizei einen Fall gegen ihn und seinen Bruder aufbaute. Als Nächstes belegtemit 8,0 Millionen Aufrufen Platz 3 der Liste. Die zweite Staffel bringt brandneue Liebesgeschichten, die schiefgehen, mit vier Episoden, die sich auf Partner mit dunklen Geheimnissen, gewalttätiger Vergangenheit und missbräuchlichen Tendenzen konzentrieren. Legends startete auf Platz 4 der englischen TV-Liste und verzeichnete 3,4 Millionen Aufrufe. Inspiriert von wahren Begebenheiten dreht sich der Thriller in sechs Episoden um eine Gruppe gewöhnlicher britischer Zollbeamter, die einen streng geheimen Auftrag erhalten: die gefährlichsten Drogenbanden des Landes zu infiltrieren und zu zerschlagen. Unterdessen begeistert die zweite Staffel vonweiterhin die Zuschauer und belegt mit 3,3 Millionen Aufrufen Platz 5 der Liste. In der Sport-Comedy-Serie spielt Kate Hudson die Rolle der Isla Gordon, der jüngsten und unwahrscheinlichsten Leiterin des Familienunternehmens  eines beliebten Profi-Basketballteams aus Los Angeles.landete mit 2,5 Millionen Aufrufen auf Platz 8 der Liste. Die vierteilige Adaption von William Goldings Roman aus dem Jahr 1954 handelt von einer Gruppe englischer Schuljungen, die auf einer einsamen Insel stranden und sich dort selbst durchschlagen müssen  mit gewaltsamem Ausgang. Am anderen Ende des Spektrums, vom Netflix is a Joke Festival in Los Angeles, brachte das urkomische Live-Finale vondie Serie mit 2,2 Millionen Aufrufen auf Platz 9 der Liste. In diesem Comedy-Wettbewerb müssen sich die Teilnehmer Herausforderungen stellen, die den realen Alltag des Berufs widerspiegeln  brutale Open-Mic-Auftritte, lustlose Darbietungen, Last-Minute-Umschreibungen , wobei der Gewinner sein eigenes Netflix-Stand-up-Special erhält.feierte sein Debüt an der Spitze der Liste der nicht-englischsprachigen Filme und erzielte 8,5 Millionen Aufrufe. Das thailändische Action-Drama stellt Lhan (Pimchanok Luevisadpaibul) vor, eine Frau, die wegen ihrer seltenen Blutgruppe gejagt wird und mit Hilfe ihrer Familie von Attentätern Rache sucht.Auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien steht, das mit 3,9 Millionen Aufrufen debütierte. Das Fantasy-K-Drama handelt von einer vom Schicksal gebeutelten Bösewichtin aus der Joseon-Zeit (Lim Ji-yeon), die im heutigen Seoul erwacht und mit einem ebenso skrupellosen Geschäftsmann (Heo Nam-jun) zusammenarbeiten muss, um ihr Schicksal zu ändern.stieg mit 2,6 Millionen Aufrufen auf Platz 5 der Liste der nicht-englischsprachigen TV-Serien ein. Die zweite Staffel der dänischen Serie  basierend auf den Romanen von Søren Sveistrup  dreht sich um einen Mörder, der seine Opfer mit makabren Kinderreimen verspottet und verfolgt. Dies veranlasst die Ermittler Naia Thulin (Danica Curcic) und Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard), sich erneut zusammenzuschließen, um den Fall zu lösen. Auch die erste Staffel des nordischen Krimi-Thrillers schaffte es auf die Liste und belegte mit 1,5 Millionen Aufrufen Platz 10