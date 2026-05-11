Netflix baut das Universum von «Haus des Geldes» weiter aus

Netflix hat offiziell bestätigt, dass das Universum von «Haus des Geldes» («La Casa de Papel») erweitert wird. Wie der Streamingdienst am Samstag mit einem Teaser ankündigte, soll die Welt der Erfolgsserie künftig mit weiteren Projekten fortgesetzt werden. Konkrete Details zu neuen Formaten oder möglichen Staffeln wurden allerdings noch nicht genannt.
In einem Statement erklärte Netflix, dass die Revolution niemals endet und das Franchise weiter wachsen solle. Damit deutet vieles darauf hin, dass neben möglichen neuen Staffeln vor allem zusätzliche Spin-offs geplant sind. Bereits zuvor hatte der Streamingdienst mit «Berlin» eine erste Ablegerserie rund um die Figur von Andrés de Fonollosa veröffentlicht. Die zweite Staffel von «Berlin» startet am 15. Mai bei Netflix.
Die neue Ankündigung erfolgte im Rahmen der Weltpremiere von «Berlin» Staffel zwei in Sevilla. Dort trat auch Álvaro Morte auf, der in der Originalserie die Rolle des Professors spielte. Er präsentierte den ersten Teaser persönlich vor Publikum. Der veröffentlichte Clip sorgt unter Fans bereits für Spekulationen. Unklar ist derzeit, ob Netflix eine klassische sechste Staffel von «Haus des Geldes», mehrere Spin-offs oder beides plant. Aufmerksamkeit erhielt insbesondere die letzte Szene des Teasers, in der Hände einen Goldbarren ausgraben. «Haus des Geldes» zählt zu den erfolgreichsten internationalen Produktionen von Netflix überhaupt. Die Serie von Alex Pina entwickelte sich seit ihrem Start 2017 weltweit zu einem Popkultur-Phänomen.
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