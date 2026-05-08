Disney+ startet «Alice and Steve» im Juni

Disney+ hat den Starttermin für die britische Comedy-Drama-Serie «Alice and Steve» bekanntgegeben. Die sechsteilige Produktion wird ab dem 8. Juni 2026 exklusiv beim Streamingdienst verfügbar sein. Alle Episoden erscheinen gleichzeitig. In den Hauptrollen spielen Nicola Walker, Jemaine Clement, Joel Fry und Yali Topol Margalith.
Im Mittelpunkt steht Alice, deren Leben aus den Fugen gerät, als ihr bester Freund Steve eine Beziehung mit ihrer 26-jährigen Tochter Izzy beginnt. Während Alice versucht, die Verbindung zu sabotieren, eskaliert die frühere Freundschaft zunehmend zu einer offenen Feindschaft. Disney+ beschreibt die Serie als Wrong-Com beziehungsweise Anti-Romantic-Comedy, die sich mit Liebe, Familie, Freundschaft und Rache auseinandersetzt.
Entwickelt und geschrieben wurde die Serie von Sophie Goodhart, die unter anderem an «Sex Education» beteiligt war. Regie führte Tom Kingsley, bekannt durch «Stath Lets Flats». Produziert wurde «Alice and Steve» von Clerkenwell Films, die zuletzt mit «Rentierbaby» Aufmerksamkeit erhielten. Die Serie entstand als Hulu-Originalproduktion in Großbritannien.
Bereits vor dem Streamingstart konnte «Alice and Steve» erste Erfolge feiern. Beim Canneseries Festival erhielt die Serie laut Disney+ Standing Ovations und gewann drei Preise, darunter die Auszeichnung als beste Serie. Zudem soll die Produktion im kommenden Monat beim Tribeca Festival ihre US-Premiere feiern.
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