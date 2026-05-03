England

«Greatest Gardens»: BBC bestellt zweite Staffel

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Das Gartenformat aus Nordirland wird nach erfolgreichem Auftakt fortgesetzt.

Der Sender BBC hat nicht nur den Gewinner der ersten Staffel von «Greatest Gardens with Diarmuid Gavin and Carol Klein» bekannt gegeben, sondern zugleich auch eine zweite Staffel des Formats bestätigt. Die Auftaktstaffel lief auf BBC One Northern Ireland und ist weiterhin über den BBC iPlayer abrufbar. Moderiert wird die Sendung von Diarmuid Gavin und Carol Klein, die gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren die besten Gärten Nordirlands bewerten. Im Finale unterstützte unter anderem TV-Persönlichkeit Penny Lancaster die Entscheidung.

Im Finale setzte sich der Ivydene Garden in Comber, County Down, durch. Die Anlage überzeugte die Jury vor allem durch ihre gestalterische Vielfalt und kreative Bepflanzung. Die Besitzer Robert Russell und Michael Connolly hatten drei unterschiedliche Gartenbereiche geschaffen  einen formalen Garten, einen versteckten Bereich sowie eine Wildblumenwiese.

Die Bewertung der Gärten erfolgte anhand von Kriterien wie Bepflanzung, Design und gärtnerischer Praxis. Insgesamt fünf Finalisten traten im großen Finale gegeneinander an, das im Greenmount Walled Garden in County Antrim stattfand. Die Jury hob insbesondere die harmonische Gestaltung und die durchdachte Pflanzenkombination des Siegergartens hervor. Nach dem erfolgreichen Start geht es für «Greatest Gardens with Diarmuid Gavin and Carol Klein» nun in die nächste Runde. Die zweite Staffel befindet sich bereits in Vorbereitung und soll erneut von Waddell Media produziert werden.

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