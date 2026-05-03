«einfach Mensch»: ZDF begleitet Bilge Asars Weg zur Schauspielerin

Mit «einfach Mensch: Bilge Asar Teilhabe mit Leichter Sprache» setzt das ZDF seine inklusive Dokumentationsreihe fort und stellt eine junge Frau in den Mittelpunkt, die sich mit großer Entschlossenheit ihren Platz auf der Bühne erarbeitet. Der Film von Andrea Schuler ist am Samstag, den 23. Mai 2026, um 12:00 Uhr im linearen Programm zu sehen. Bereits ab dem 5. Mai 2026 steht die Produktion in der Mediathek zum Abruf bereit und bleibt dort bis zum 19. Mai 2031 verfügbar.
Im Zentrum steht die 23-jährige Bilge Asar aus München, die mit dem Downsyndrom lebt und derzeit eine inklusive Schauspielausbildung an der Freien Bühne München absolviert. Dort arbeitet sie intensiv an ihrem großen Ziel, Schauspielerin zu werden. Ihr Alltag ist geprägt von Proben für Bühne und Kamera, von Tanztraining, Improvisationsübungen und sogar Bühnenkampf. Parallel dazu feilt sie in der Logopädie an ihrer Aussprache und stärkt ihr Selbstvertrauen im Umgang mit Sprache. Neben Deutsch und Türkisch, die sie zuhause spricht, lernt sie zusätzlich Englisch und Spanisch ein beeindruckendes Pensum, das ihre Motivation unterstreicht.
Die Dokumentation zeigt eindrücklich, wie wichtig Leichte Sprache für Bildung und Teilhabe sein kann. Im Unterricht wird bewusst mit klaren, strukturierten Sätzen gearbeitet, Inhalte werden wiederholt und verständlich aufbereitet. Für Bilge Asar ist Sprache der Schlüssel zur Welt auch wenn sie weiß, dass sie dabei Unterstützung braucht. Andere trauen mir vieles nicht zu. Aber ich kann viel, sagt sie selbstbewusst. Diese Haltung zieht sich durch den gesamten Film und macht deutlich, wie sehr sie an sich glaubt.
Begleitet wird Bilge Asar seit ihrer Kindheit von der Logopädin Ruth Seebauer, die ihre sprachliche Entwicklung kontinuierlich unterstützt. Während sie früher eher zurückhaltend war, hat sie heute gelernt, aktiv an ihrer Aussprache, Betonung und Atmung zu arbeiten. Auch ihre Familie blickt mit neuen Augen auf ihre Entwicklung: Wir haben sie früher unterschätzt, sagt ihre Mutter rückblickend. Die Kamera fängt dabei nicht nur Fortschritte, sondern auch Zweifel und Herausforderungen ein und zeichnet so ein authentisches Bild ihres Weges.
Vor der Kamera wirkt Bilge Asar konzentriert und präsent, auf der Bühne gewinnt sie zunehmend an Selbstvertrauen. Frühere Tätigkeiten in Werkstätten oder im Café empfand sie als wenig erfüllend, während sie in der Schauspielausbildung eine neue Perspektive gefunden hat. Ihr Ziel ist klar formuliert: Eine richtige Schauspielerin zu werden ist schwer aber ich werde das schaffen.
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