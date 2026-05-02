«Sonic Prime» kehrt zurück

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Nickelodeon setzt im Juni auf Animations-Nachschub und bringt neue Folgen von «Sonic Prime» sowie die dritte Staffel von «Max und die Halbritter» ins Programm.

Der Kindersender Nickelodeon baut sein Animationsangebot im Juni weiter aus und setzt dabei auf bekannte Marken. Den Anfang macht die dritte Staffel von, die ab dem 6. Juni immer samstags und sonntags um 15:25 Uhr ausgestrahlt wird. Die Serie rund um den berühmten Videospielhelden knüpft direkt an die bisherigen Ereignisse an und führt die Geschichte im sogenannten Shatterverse fort.Im Zentrum der neuen Folgen steht der Konflikt zwischen Sonic und seinem einstigen Verbündeten Nine, der nach seinem Verrat mit Fragmenten des Paradox-Prismas in die Öde geflohen ist. Um das Gleichgewicht der verschiedenen Dimensionen wiederherzustellen, ist Sonic gezwungen, sich mit seinem Rivalen Shadow zu verbünden. Gleichzeitig sorgt das Chaos-Komitee weiterhin für Unruhe und versucht, die instabile Lage für eigene Zwecke auszunutzen.Wenige Wochen später folgt ein weiterer Neustart: Am 27. Juni zeigt der Sender die dritte Staffel vonerstmals im deutschen Free-TV. Die neuen Episoden laufen fortan samstags um 19:40 Uhr. Die Animationsserie begleitet weiterhin Max und ihre Freundinnen und Freunde bei ihren Abenteuern im mittelalterlichen Königreich Byjovia.Inhaltlich knüpft die dritte Staffel an die bisherigen Geschehnisse an. Während die Suche nach dem entführten König Conrad weitergeht, muss sich Max zusätzlich neuen Herausforderungen stellen. Eine mysteriöse Bestie sorgt für Angst und Schrecken im Königreich, während es die junge Heldin gleichzeitig erneut in den Fingern juckt, zu einer neuen Mission aufzubrechen.