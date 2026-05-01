«The Couple Next Door»: RTL Crime zeigt zweite Staffel

Der Pay-TV-Sender RTL Crime nimmt die zweite Staffel der britischen Serie «The Couple Next Door» ins Programm auf. Die sechs neuen Episoden feiern ab dem 8. Juni um 20.15 Uhr ihre Deutschlandpremiere und werden fortan wöchentlich ausgestrahlt. Die Serie basiert auf dem niederländischen Format «Nieuwe Buren» und wurde für den britischen Markt von David Allison adaptiert. Regie führt Dries Vos, der bereits die erste Staffel inszenierte und dem Format seinen charakteristischen Stil zwischen Drama und Thriller verleiht.
Im Zentrum der neuen Staffel steht die OP-Krankenschwester Mia, die nach Leeds zieht und dort eine Stelle im Krankenhaus antritt. Schnell gerät sie in das Leben ihrer Nachbarn Charlotte und Jacob, einem verheirateten Ärztepaar. Während Mia mit Charme und Offenheit die Aufmerksamkeit ihrer neuen Umgebung auf sich zieht, wächst gleichzeitig das Misstrauen insbesondere, als sie direkt neben dem Paar einzieht. Zusätzliche Spannungen entstehen, als Charlotte ihrem Exfreund Leo wieder begegnet. Was zunächst wie ein klassisches Nachbarschaftsdrama wirkt, entwickelt sich zunehmend zu einem psychologischen Spiel aus Geheimnissen, Begehren und Manipulation.
In den Hauptrollen sind unter anderem Annabel Scholey als Charlotte, Sam Palladio als Jacob sowie Aggy K. Adams als Mia zu sehen. Ergänzt wird das Ensemble durch Sendhil Ramamurthy, der als Leo eine zentrale Rolle in der eskalierenden Handlung einnimmt. Die zweite Staffel knüpft dabei inhaltlich nicht direkt an die erste an, sondern erzählt eine eigenständige Geschichte mit neuen Figuren und Konflikten. Dieses Anthologie-Prinzip ermöglicht es, das Grundkonzept scheinbar normale Nachbarschaften mit dunklen Geheimnissen immer wieder neu zu variieren.
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