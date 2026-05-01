RTL setzt zu Pfingsten auf Animations-Marathon und Familienkino

TV-News

Der Kölner Sender fährt über die Feiertage ein umfangreiches Filmprogramm auf  mit vielen bekannten Marken und klarer Familienausrichtung.

Der Sender RTL setzt zu Pfingsten auf ein klassisches Feiertagskonzept und füllt den Sonntag sowie den Montag nahezu durchgehend mit Animations- und Familienfilmen. Im Fokus stehen bekannte Franchises, die sich vor allem an ein breites Publikum richten  von Kindern bis hin zu Erwachsenen. Bereits am frühen Sonntagmorgen startet das Programm mit, ehe im Anschluss mitund der Fortsetzungauch deutsche Comedy-Kost ins Programm rückt. Danach übernimmt mitinternationale Romantik, bevor der Sender zunehmend auf Animationsware umschwenkt.So folgen am Mittag und Nachmittag mitsowiegleich mehrere bekannte Marken. Den späteren Nachmittag beschließt schließlich, womit der Sender klar auf familientaugliche Unterhaltung setzt.Am Pfingstmontag setzt RTL diese Strategie nahezu nahtlos fort. Neben Wiederholungen vom Vortag  etwa «Asterix im Land der Götter», «Kung Fu Panda 2» oder «Madagascar 3»  ergänzt der Sender das Line-up um weitere Titel wie. Im weiteren Verlauf dominieren Abenteuer- und Fantasyfilme wieund, die ebenfalls ein möglichst breites Publikum ansprechen sollen.Beim Schwestersender VOX wird Pfingsten gekonnt ignoriert. Am Montag sendet man ab 07.55 Uhr Wiederholungen von «Traumhaus oder Luftschloss?  Normal wohnen kann jeder», ehe ab 14.25 Uhr dann «Die Welpen kommen» angesetzt ist. Zur Primetime läuft weiterhin «First Dates Hotel».