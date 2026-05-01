RTL setzt zu Pfingsten auf Animations-Marathon und Familienkino

Der Sender RTL setzt zu Pfingsten auf ein klassisches Feiertagskonzept und füllt den Sonntag sowie den Montag nahezu durchgehend mit Animations- und Familienfilmen. Im Fokus stehen bekannte Franchises, die sich vor allem an ein breites Publikum richten von Kindern bis hin zu Erwachsenen. Bereits am frühen Sonntagmorgen startet das Programm mit «Trolls World Tour», ehe im Anschluss mit «Mädchen, Mädchen!» und der Fortsetzung «Mädchen, Mädchen 2 Loft oder Liebe» auch deutsche Comedy-Kost ins Programm rückt. Danach übernimmt mit «Sweet Home Alabama» internationale Romantik, bevor der Sender zunehmend auf Animationsware umschwenkt.
So folgen am Mittag und Nachmittag mit «Kung Fu Panda 2», «Madagascar 3: Europes Most Wanted» sowie «Asterix: The Mansion of the Gods» gleich mehrere bekannte Marken. Den späteren Nachmittag beschließt schließlich «Hotel Transylvania», womit der Sender klar auf familientaugliche Unterhaltung setzt.
Am Pfingstmontag setzt RTL diese Strategie nahezu nahtlos fort. Neben Wiederholungen vom Vortag etwa «Asterix im Land der Götter», «Kung Fu Panda 2» oder «Madagascar 3» ergänzt der Sender das Line-up um weitere Titel wie «The Croods: A New Age». Im weiteren Verlauf dominieren Abenteuer- und Fantasyfilme wie «Journey 2: The Mysterious Island» und «Jumanji: Welcome to the Jungle», die ebenfalls ein möglichst breites Publikum ansprechen sollen.
Beim Schwestersender VOX wird Pfingsten gekonnt ignoriert. Am Montag sendet man ab 07.55 Uhr Wiederholungen von «Traumhaus oder Luftschloss? Normal wohnen kann jeder», ehe ab 14.25 Uhr dann «Die Welpen kommen» angesetzt ist. Zur Primetime läuft weiterhin «First Dates Hotel».
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