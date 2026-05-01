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«Der Teufel trägt Prada» läuft heiß

Mario Thunert von 01. Mai 2026, 08:45 Uhr

«Shopping Queen» am Nachmittag ist diese Woche ebenfalls an «Teufel trägt Prada» angelehnt.

Gestern am 30. April startete in Deutschland die Kultkomödien-Fortsetzung «Der Teufel trägt Prada 2» mit Meryl Streep und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Es ist ein Comeback nach exakt 20 Jahren, auf das auch



Zugeschaltet haben gestern in der jüngeren Zuschauergruppe tatsächlich schöne 0,32 Millionen Fans, die der Programmierung wohl auch wegen dem aktuellen Anlass einen lobenswerten Marktanteil von klar überdurchschnittlichen 9,3 Prozent bescherten. In der älteren Zuschauergruppe lag der Marktanteil auch über der VOX-Norm: Hier standen immerhin 5,7 Prozent durch 1,11 Millionen zu Papier - dass der Sender mit Film-Wiederholungen über die Millionen-Marke kommt, ist inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr. Direkt im Anschluss blieb VOX Hathaway treu und zeigte nochmal den Streifen «Man lernt nie aus», in dem sie an der Seite von Robert De Niro spielte. Damit blieb der Zuspruch weiter hoch: Er belief sich auf gar gesteigerte 10,9 Prozent und 7,3 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von nur etwas verringerten 0,24 und 0,79 Millionen.



«Shopping Queen» am Nachmittag ist diese Woche ebenfalls an «Teufel trägt Prada» angelehnt und holte mit dieser Themensetzung zumindest recht passable 7,7 Prozent durch 0,05 Millionen Umworbene - ein derartiger Impuls wie in der Primetime war allerdings nicht zu erkennen. Am Gesamtmarkt versammelten sich zudem nur 0,25 Millionen Shopping-Fans zu durchwachsenen 3,9 Prozent. Gestern am 30. April startete in Deutschland die Kultkomödien-Fortsetzungmit Meryl Streep und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Es ist ein Comeback nach exakt 20 Jahren, auf das auch VOX einstimmen wollte. Dort wurde nämlich pünktlich zum Kinostart nochmal der erste Teil aus 2006 gezeigt. Doch wollten potenzielle Fans auf linearem Wege auch tatsächlich Vorglühen?Zugeschaltet haben gestern in der jüngeren Zuschauergruppe tatsächlich schöne 0,32 Millionen Fans, die der Programmierung wohl auch wegen dem aktuellen Anlass einen lobenswerten Marktanteil von klar überdurchschnittlichen 9,3 Prozent bescherten. In der älteren Zuschauergruppe lag der Marktanteil auch über der VOX-Norm: Hier standen immerhin 5,7 Prozent durch 1,11 Millionen zu Papier - dass der Sender mit Film-Wiederholungen über die Millionen-Marke kommt, ist inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr. Direkt im Anschluss blieb VOX Hathaway treu und zeigte nochmal den Streifen, in dem sie an der Seite von Robert De Niro spielte. Damit blieb der Zuspruch weiter hoch: Er belief sich auf gar gesteigerte 10,9 Prozent und 7,3 Prozent (gesamt) bei Reichweiten von nur etwas verringerten 0,24 und 0,79 Millionen.am Nachmittag ist diese Woche ebenfalls an «Teufel trägt Prada» angelehnt und holte mit dieser Themensetzung zumindest recht passable 7,7 Prozent durch 0,05 Millionen Umworbene - ein derartiger Impuls wie in der Primetime war allerdings nicht zu erkennen. Am Gesamtmarkt versammelten sich zudem nur 0,25 Millionen Shopping-Fans zu durchwachsenen 3,9 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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