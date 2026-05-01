«Augenzeuge Kamera»: ntv zeigt neue Staffel der True-Crime-Reihe

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Spätabends setzt der Nachrichtensender auf reale Kriminalfälle, die dritte Staffel läuft erstmals im Free-TV.

Der Nachrichtensender ntv bringt die dritte Staffel der True-Crime-Dokuins Free-TV. Die neuen Folgen sind ab dem 24. Mai jeweils sonntags um 23.35 Uhr zu sehen. Insgesamt umfasst die Staffel zehn Episoden, die bereits vorab über RTL+ verfügbar sind.Die Reihe basiert auf dem britischen Format «Killers: Caught on Camera» und rekonstruiert reale Kriminalfälle, bei denen Videoaufnahmen eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung gespielt haben. Im Mittelpunkt stehen Verbrechen, die durch Überwachungskameras oder andere Bildquellen dokumentiert wurden und so zentrale Beweismittel liefern.Zum Auftakt widmet sich die erste Episode unter anderem dem Fall der britischen Studentin Libby Squire, die 2019 nach einer Partynacht Opfer eines Sexualverbrechens wurde. Die Ermittlungen führten schließlich zur Verurteilung des Täters Pawel Relowicz. Parallel beleuchtet die Folge einen Doppelmord in den USA, bei dem ein gewalttätiger Ex-Partner für den Tod von Scott Sessions und Heather Frank verantwortlich gemacht wurde.