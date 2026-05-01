«Craig Ferguson: American on Purpose»: CNN startet neue Doku-Serie im Mai

US-Fernsehen

Der Comedian reist quer durch die USA und beleuchtet zum 250. Jubiläum die Widersprüche des Landes.

Der Nachrichtensender CNN hat den Starttermin für seine neue Eigenproduktionbekannt gegeben. Die fünfteilige Reihe feiert am 30. Mai 2026 um 21:00 Uhr Premiere und wird anschließend wöchentlich ausgestrahlt. Die Episoden stehen jeweils am Folgetag auch über die Streaming-Angebote von CNN zur Verfügung. Im Mittelpunkt steht Craig Ferguson, der als Moderator und Erzähler fungiert. Die Serie begleitet ihn auf einer Reise quer durch die Vereinigten Staaten, bei der er sich mit zentralen Fragen rund um Identität, Geschichte und gesellschaftliche Werte auseinandersetzt. Anlass ist das 250-jährige Bestehen der USA, das im Jahr 2026 gefeiert wird.Die fünf Episoden widmen sich unterschiedlichen Themenfeldern, darunter Meinungsfreiheit, Individualismus, Patriotismus, Kapitalismus und Migration. Ferguson besucht dabei sowohl ikonische Orte als auch weniger bekannte Regionen und trifft auf eine Vielzahl von Gesprächspartnern  von Prominenten über Historiker bis hin zu ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern. Unter anderem kommen Persönlichkeiten wie Jay Leno, Tiffany Haddish, Daymond John, KT Tunstall und Salman Rushdie zu Wort.Inhaltlich verbindet «Craig Ferguson: American on Purpose» humorvolle Beobachtungen mit persönlichen Reflexionen. Ferguson selbst, der ursprünglich aus Schottland stammt und später US-Staatsbürger wurde, bringt dabei seine eigene Perspektive auf das amerikanische Selbstverständnis ein. Ziel der Serie ist es, die Spannungsfelder zwischen Idealen und Realität sichtbar zu machen. Produziert wird das Format von The Intellectual Property Corporation, einem Teil von Sony Pictures Television. Als Executive Producer fungieren neben Ferguson unter anderem Eli Holzman, Aaron Saidman und Erin Gamble.