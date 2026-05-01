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Für Heidi geht es bergab

Mario Thunert von 01. Mai 2026, 08:58 Uhr

Die Frage war, wie ihr «Germany's Next Topmodel» diese Woche unterwegs war...

Inzwischen hat sich die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel» aus dem Mittelmaß befreit, nachdem es zwischenzeitlich für «GNTM»-Verhältnisse etwas verhaltene Werte zwischen elf und zwölf Prozent setzte. Über zwischenzeitlich 20 und 18 Prozent ist man momentan bei ungefähr 15 Prozent angekommen. Zudem steigt man durch Nachgewichtungen teils noch deutlich auf 17 und 18 Prozent.



Tatsächlich hielt die gestrige Folge vom 30. April das gesteigerte Niveau der letzten Ausgaben nicht: Konkret beliefen sich die Resultate auf merklich reduzierte 13,5 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen verringerte 0,46 Millionen zuschalteten - mit diesen Zahlen kann



Im Anschluss um 22.50 Uhr lief die bisher sehr erfolglose «Realitystar Academy». Eingebrochen ist sie auch diese Woche wieder auf ganz schwache 4,1 Prozent in der Zielgruppe und 2,5 Prozent gesamt. Die Reichweiten beliefen sich auf sehr schmale 0,10 Millionen (Zielgruppe) und 0,31 Millionen gesamt. Wenn sich das Format noch aus dem Schlamassel ziehen will, muss es nächste Woche im On Demand-Ranking ganz dringend ein Zeichen setzen.



Die Models waren zumindest noch klar vor Schwestersender «Das 1% Quiz» zu sehen war. Hier war in Anbetracht ernüchternder 5,9 Prozent durch 0,20 Millionen aber ungewohnter Weise gar kein Blumentopf zu gewinnen - Pilawa litt also merklich an der übermäßigen Konkurrenz-Situation, wenngleich trotzdem mehr möglich gewesen wäre, wie «Die größten Geheimnisse der Welt» danach. Das Ranking knallte runter auf schmale 4,0 Prozent durch lediglich 0,10 Millionen Zielgruppen-Leute. Bei der Gesamtzuschauerschaft waren es nur noch 0,53 Millionen zu verhaltenen 4,2 Prozent. Inzwischen hat sich die neue Staffel vonaus dem Mittelmaß befreit, nachdem es zwischenzeitlich für «GNTM»-Verhältnisse etwas verhaltene Werte zwischen elf und zwölf Prozent setzte. Über zwischenzeitlich 20 und 18 Prozent ist man momentan bei ungefähr 15 Prozent angekommen. Zudem steigt man durch Nachgewichtungen teils noch deutlich auf 17 und 18 Prozent.Tatsächlich hielt die gestrige Folge vom 30. April das gesteigerte Niveau der letzten Ausgaben nicht: Konkret beliefen sich die Resultate auf merklich reduzierte 13,5 Prozent mit Bezug zu den Umworbenen, von denen verringerte 0,46 Millionen zuschalteten - mit diesen Zahlen kann ProSieben noch d'accord gehen, sie liegen (wohl auch wegen der Fußballkonkurrenz) aber ein ganzes Stück hinter den Vorwochen. Beim Gesamtpublikum sahen die Sendung 1,07 Millionen und mittelprächtige 5,6 Prozent.Im Anschluss um 22.50 Uhr lief die bisher sehr erfolglose. Eingebrochen ist sie auch diese Woche wieder auf ganz schwache 4,1 Prozent in der Zielgruppe und 2,5 Prozent gesamt. Die Reichweiten beliefen sich auf sehr schmale 0,10 Millionen (Zielgruppe) und 0,31 Millionen gesamt. Wenn sich das Format noch aus dem Schlamassel ziehen will, muss es nächste Woche im On Demand-Ranking ganz dringend ein Zeichen setzen.Die Models waren zumindest noch klar vor Schwestersender Sat.1 , wozu sehen war. Hier war in Anbetracht ernüchternder 5,9 Prozent durch 0,20 Millionen aber ungewohnter Weise gar kein Blumentopf zu gewinnen - Pilawa litt also merklich an der übermäßigen Konkurrenz-Situation, wenngleich trotzdem mehr möglich gewesen wäre, wie VOX und auch Kabel Eins zeigten. Insgesamt liefs noch akzeptabel ob 1,12 Millionen zu 5,7 Prozent. In schlechter Verfassung wardanach. Das Ranking knallte runter auf schmale 4,0 Prozent durch lediglich 0,10 Millionen Zielgruppen-Leute. Bei der Gesamtzuschauerschaft waren es nur noch 0,53 Millionen zu verhaltenen 4,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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