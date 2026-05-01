«Forever Young»: CBS ehrt Rod Stewart mit großem Grammy-Special

US-Fernsehen

Der US-Sender zeigt Mitte Mai ein zweistündiges Konzert-Event über die Musiklegende  parallel auch im Streaming.

Der US-Network CBS hat ein neues Musik-Special angekündigt:wird am 19. Mai 2026 zur Primetime ausgestrahlt. Die zweistündige Sendung läuft von 20:00 bis 22:00 Uhr und ist gleichzeitig beim Streamingdienst Paramount+ verfügbar.Im Mittelpunkt steht Rod Stewart, einer der erfolgreichsten Musiker der vergangenen Jahrzehnte. Das Special würdigt seine Karriere als mehrfacher Grammy-Gewinner und zweifaches Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame. Neben Live-Performances bietet die Produktion auch einen Blick hinter die Kulissen und kombiniert Konzertaufnahmen mit persönlichen Einblicken in das Leben des Künstlers.Die Sendung wurde in Miami aufgezeichnet und begleitet Stewart unter anderem bei der US-Tour seines Programms One Last Time, das seit 2024 läuft und aufgrund der großen Nachfrage mehrfach verlängert wurde. Ergänzt wird das Konzertmaterial durch Interviews, Archivaufnahmen und exklusive Backstage-Momente, die den Künstler auch abseits der Bühne zeigen.Produziert wird «Forever Young: A Grammy Salute to Rod Stewart Live» von Fulwell Entertainment und GRAMMY Studios in Zusammenarbeit mit der Recording Academy. Als Executive Producer fungieren unter anderem Ben Winston, Patrick Menton und Harvey Mason Jr.