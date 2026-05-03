ARTE setzt «Happy Valley» fort

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Mit «Happy Valley» setzt ARTE im Juni auf düstere Spannung aus Großbritannien. Die neuen Folgen haben bereits zehn Jahre auf den Buckel.

Der Kultursender ARTE setzt im Juni auf hochwertige britische Serienware und zeigt die zweite Staffel von. Die preisgekrönte Crime-Serie wird dabei kompakt an zwei Abenden ausgestrahlt: Am Donnerstag, 18. Juni 2026, laufen ab 22.05 Uhr die ersten drei Episoden am Stück, eine Woche später folgen die restlichen drei Folgen.Im Zentrum steht erneut Polizeisergeant Catherine Cawood, gespielt von Sarah Lancashire, die nach den traumatischen Erlebnissen der ersten Staffel versucht, in ihren Alltag im nordenglischen Halifax zurückzufinden. Doch bereits zu Beginn wird sie in einen neuen, hochbrisanten Fall hineingezogen: In einer Garage entdeckt sie die Leiche der Mutter ihres Erzfeindes Tommy Lee Royce. Die Situation eskaliert, als auf dem Anrufbeantworter der Toten Drohnachrichten von Catherine gefunden werden  sie gerät selbst unter Mordverdacht und wird von den Ermittlungen abgezogen.Während sie versucht, ihre Unschuld zu beweisen, verdichten sich die Hinweise auf einen Serienkiller, der nach einem ähnlichen Muster vorgeht. Parallel dazu bleibt die Bedrohung durch Tommy Lee Royce bestehen, der trotz seiner Inhaftierung weiterhin Einfluss ausübt und damit Catherines ohnehin fragile Lebenssituation zusätzlich belastet. Die Serie verbindet klassische Krimielemente mit einer intensiven Figurenzeichnung, die tief in die persönlichen Konflikte und Traumata ihrer Protagonisten eintaucht.Verantwortlich für das Format ist Sally Wainwright, die erneut Drehbuch und Regie übernimmt und damit ihren Ruf als eine der prägendsten Stimmen des britischen Fernsehens unterstreicht. Die zweite Staffel, die ursprünglich 2016 bei BBC One ausgestrahlt wurde, knüpfte an den großen Erfolg der ersten an und erreichte erneut hohe Einschaltquoten. Besonders hervorgehoben wurde die Leistung von Sarah Lancashire, die für ihre Darstellung der Catherine Cawood unter anderem mit einem BAFTA Television Award ausgezeichnet wurde.