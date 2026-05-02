BBC und NBCUniversal entwickeln neues Gameshow-Format gemeinsam

England

Ein innovatives Konzept soll als nächster globaler Unterhaltungshit aufgebaut werden.

Die Sender BBC und NBCUniversal haben ein neues gemeinsames Projekt im Bereich Unterhaltung angekündigt. Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren fiel die Entscheidung auf ein Konzept der Produktionsfirmen Expectation und Plegazoid, das nun weiterentwickelt werden soll. Das geplante Format wird als innovative Neuinterpretation einer klassischen Studio-Gameshow beschrieben. Ziel ist es, ein Konzept zu schaffen, das sowohl im britischen als auch im US-amerikanischen Markt funktioniert und langfristig international vermarktet werden kann. Im nächsten Schritt soll ein Pilot produziert werden, der zunächst nicht ausgestrahlt wird, sondern als Grundlage für die weitere Entwicklung dient.Die Zusammenarbeit zwischen BBC und NBCUniversal knüpft an frühere gemeinsame Erfolge an. Formate wie «The Traitors» oder «Destination X» konnten bereits international überzeugen und zeigen das Potenzial solcher Kooperationen. Auch das neue Projekt soll auf eine breite Zielgruppe abzielen und sich durch eine Kombination aus Spannung, Wettbewerb und emotionalen Elementen auszeichnen. Für die US-Version übernimmt zusätzlich Universal Television Alternative Studio die Produktion in Zusammenarbeit mit den beteiligten Kreativteams.Michael Jochnowitz, Interim-Redakteur für Unscripted bei der BBC, sagte: Dies war ein sehr wettbewerbsintensiver Prozess, der viele brillante Ideen hervorgebracht und einmal mehr die Stärke unserer phänomenalen Partnerschaft mit NBCU unter Beweis gestellt hat. Der Aufruf zur Einreichung brandneuer britischer IP-Projekte schien die Branche zu beflügeln, und wir waren begeistert von all den Ideen, die in die engere Auswahl kamen und die wir in den letzten Monaten gemeinsam weiterentwickelt haben. Es war eine schwierige Entscheidung, aber eine Idee stach aus den anderen heraus, und wir sind sehr gespannt darauf, wie sie sich weiterentwickelt. Wir möchten uns bei allen Unternehmen bedanken, die an dieser Ausschreibung teilgenommen und einmal mehr gezeigt haben, dass britische Kreativität wirklich die beste der Welt ist.Sharon Vuong, EVP von NBC Unscripted, sagte: Unsere Partnerschaft mit der BBC beweist immer wieder, was möglich ist, wenn man Raum für mutige, originelle Ideen mit globaler Anziehungskraft schafft. Die Resonanz aus der britischen Independent-Szene war außergewöhnlich, was es unglaublich schwierig machte, nur eine Idee auszuwählen. Das Konzept von Expectation und Plegazoid stach durch seinen Umfang, seine Originalität und sein globales Potenzial hervor. Wir freuen uns darauf, diesen nächsten Schritt gemeinsam zu gehen und weiterhin in unverwechselbare IPs mit globalem Potenzial zu investieren, die im Rahmen der Partnerschaft zwischen NBCU und der BBC gemeinsam entwickelt werden.Ben Wicks, Creative Director, Entertainment, bei Expectation, sagte: Chancen dieser Größenordnung bieten sich so selten wie ein Weltmeistertitel für England. Als sich diese Gelegenheit bot, hatten wir das Glück, unsere Idee den besten kreativen Köpfen bei zwei der weltweit führenden Sender präsentieren zu dürfen. Sie sind ebenso wie wir davon überzeugt, dass unsere Idee  eine mutige Neuinterpretation der Gameshow  das Potenzial hat, ein globaler Hit zu werden. Ein großes Dankeschön an sie für ihre großzügige Zeit, Kreativität und Leidenschaft sowie an unser hervorragendes Entwicklungsteam, das für eine Idee, die es wirklich verdient hat, alle Register gezogen hat.David Flynn, Gründer von Plegazoid, fügte hinzu: Dies war eine einmalige Gelegenheit, die kreativen Ideen zweier Sender zu bündeln, die uns damit beauftragt hatten, etwas Gewagtes und Originelles zu entwickeln, das sowohl in Großbritannien als auch in den USA funktionieren würde. Wir haben eine Gameshow entwickelt, die die ganze Dramatik und Spannung der besten Reality-Shows bietet, in der ganz normale Menschen alles riskieren, um groß abzuräumen. Wir freuen uns darauf, unsere Idee in die nächste Phase zu bringen.