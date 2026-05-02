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Kein Feiertags-Boost für «Let's Dance»

Felix Maier von 02. Mai 2026, 09:02 Uhr

Mehr Zuschauer zum 01. Mai? Weit gefehlt - die RTL-Tanz-Show leidet unter dem Tag der Arbeit.

Zuletzt ging es für «Let's Dance» in der aktuellen Staffel durchaus nach oben. Von zwischenzeitlich lediglich 2,60 Millionen Zuschauern erholte sich das Format und konnte sich über 2,95 Millionen auf dem Niveau von 2,85 und zuletzt 2,86 Millionen Zuschauern festigen. Doch mit dem gestrigen Feiertag hatte



Vor allem, da es auch in der Zielgruppe handfeste Verluste zu beklagen gab. Die Reichweite bei den Umworbenen ging von zuletzt 0,59 Millionen runter auf 0,44 Millionen, was einen Sprung von 17,0 auf 14,2 Prozent repräsentiert. Auch hier ist RTL klar der private Primus vom gestrigen Sendetag - selbst insgesamt kann lediglich die «heute-show» aus dem Zweiten mit 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 18,0 Prozent Marktanteil konkurrieren. Dennoch wird man in Köln auch in diesem bereich nicht gänzlich zufrieden sein können.



Im Anschluss an die lange Primetime, immerhin war die Tanz-Show auf Sendung bis nach Mitternacht, probierte es noch «Exclusiv Spezial - Let's Dance». Das Magazin konnte noch 1,20 Millionen Zuschauer halten, die Quote ging damit auf 16,1 Prozent. In der Zielgruppe verweilten 0,20 Millionen und damit 11,8 Prozent des Marktes. Kurios: Mit den erwähten 16,1 Prozent zeigt sich der beste Marktanteil von «Asterix erobert Rom» das Beste des Tages. 0,10 Millionen Werberelevante sorgen für 20,6 Prozent Marktanteil - da kam der Sender den restlichen Tag nicht mehr drüber hinaus. Zuletzt ging es fürin der aktuellen Staffel durchaus nach oben. Von zwischenzeitlich lediglich 2,60 Millionen Zuschauern erholte sich das Format und konnte sich über 2,95 Millionen auf dem Niveau von 2,85 und zuletzt 2,86 Millionen Zuschauern festigen. Doch mit dem gestrigen Feiertag hatte RTL den nächsten Dämpfer zu verdauen. Die Gesamtreichweite der Primetime-Show sank auf ein neues Staffel-Tief von 2,41 Millionen Zuschauern ab drei Jahren, was auch die Quote auf ein neues Tief von 13,9 Prozent drückte. Das ist noch immer die bei weitem beste Reichweite eines privaten TV-Formats am gestrigen Tag und dennoch für «Let's Dance» keine leichte Kost.Vor allem, da es auch in der Zielgruppe handfeste Verluste zu beklagen gab. Die Reichweite bei den Umworbenen ging von zuletzt 0,59 Millionen runter auf 0,44 Millionen, was einen Sprung von 17,0 auf 14,2 Prozent repräsentiert. Auch hier ist RTL klar der private Primus vom gestrigen Sendetag - selbst insgesamt kann lediglich die «heute-show» aus dem Zweiten mit 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 18,0 Prozent Marktanteil konkurrieren. Dennoch wird man in Köln auch in diesem bereich nicht gänzlich zufrieden sein können.Im Anschluss an die lange Primetime, immerhin war die Tanz-Show auf Sendung bis nach Mitternacht, probierte es noch. Das Magazin konnte noch 1,20 Millionen Zuschauer halten, die Quote ging damit auf 16,1 Prozent. In der Zielgruppe verweilten 0,20 Millionen und damit 11,8 Prozent des Marktes. Kurios: Mit den erwähten 16,1 Prozent zeigt sich der beste Marktanteil von RTL am gesamten gestrigen Sendetag. In Sachen Zielgruppenmarktanteil bietet RTL am frühen Morgen ab 06:50 Uhr mit dem Filmdas Beste des Tages. 0,10 Millionen Werberelevante sorgen für 20,6 Prozent Marktanteil - da kam der Sender den restlichen Tag nicht mehr drüber hinaus.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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