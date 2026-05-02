NBC streicht «Brilliant Minds» und «Stumble»

US-Fernsehen

Der US-Sender beendet zwei Serien vorzeitig, während ein Medizin-Drama noch Restfolgen erhält.

Der US-Network NBC hat gleich zwei Formate aus dem Programm genommen: Sowohl das Medizin-Dramaals auch die Comedywurden abgesetzt. Damit endet «Brilliant Minds» nach zwei Staffeln, während «Stumble» bereits nach nur einer Season keine Zukunft mehr hat.Die Serie «Brilliant Minds», inspiriert von Werken des Neurologen Oliver Sacks, stellte den von Zachary Quinto gespielten Arzt Oliver Wolf in den Mittelpunkt. Im Bronx General Hospital widmete sich das Team komplexen neurologischen Fällen und moralischen Fragen rund um medizinische Versorgung. Die zweite Staffel lief seit Herbst 2025, verlor jedoch zunehmend Zuschauer. Nachdem die Serie im Februar aus dem Programm genommen wurde, kehrt sie ab dem 27. Mai noch einmal zurück, um die verbliebenen Episoden auszustrahlen.Deutlich kürzer fiel die Laufzeit von «Stumble» aus. Die Mockumentary-Comedy rund um eine in Ungnade gefallene Cheerleading-Trainerin, gespielt von Jenn Lyon, startete erst im November und verabschiedete sich bereits im März. Trotz überwiegend positiver Kritiken konnte die Serie kein ausreichend großes Publikum erreichen.Mit den beiden Absetzungen setzt NBC seinen aktuellen Konsolidierungskurs fort. Gerade im Comedy-Bereich bleibt die Lage angespannt: Nur noch «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» wartet derzeit auf eine Verlängerungsentscheidung. Parallel arbeitet der Sender an mehreren neuen Piloten für die Saison 2026/27, darunter ein Reboot von «The Rockford Files» sowie neue Comedy-Projekte.