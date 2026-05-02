Digital Natives: Juri Winkler

Wofür brennst du in deinem Beruf?
Eine Rolle zu spielen ist unkomplizierter, als du selbst zu sein, weil deine Probleme für den Moment nicht wirklich deine Probleme sind.
Welche Dinge benötigst du im Alltag?
Kopfhörer ohne guten Sound bin ich nicht glücklich.
Wo informierst du dich?
Ich lese das Ziehen der Wolken. Für wichtige Fragen werfe ich Knochen ins Feuer.
Welche Lebensweisheit hat dich positiv beeinflusst?
Live, Laugh, Love. Die Gelegenheit, den Feind zu besiegen, liegt beim Feind selbst. Om und YOLO.
Mit wem aus der Branche möchtest du mal zusammenarbeiten?
Eko Fresh, weil ich Fan bin. Oskar Sulowski, weil er einen Dreiteiler nie beendet hat, in dem ich im ersten Teil war und inzwischen alt genug wäre, um im Jahre später spielenden zweiten Teil dieselbe Rolle zu übernehmen.
Wie schaltest du abends ab?
Ich schalte abends nur sehr selten ab.
Wie hältst du dich fit?
Sport Calisthenics und Fahrradfahren.
Welche Social-Media-App nutzt du?
Soulseek und YouTube Shorts. Der Rest ist das Böse.
Welches Spiel zockst du?
Super Smash Bros., Minecraft, Minesweeper, Tetris. Ich werde meinen Enkeln GTA 6 schenken wenn es irgendwann erscheint.
Streaming-Abos und Co: Wofür bezahlst du monatlich?
Kontaktlinsen. Ich würde ein Auto runterladen, wie man so schön sagt. Wenn das schon ginge, würde ich natürlich eher eine Fliwatüt runterladen.
Juri Winker ist am Samstagabend in «Ostfriesensturm» zu sehen.
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