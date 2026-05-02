Digital Natives: Juri Winkler

Interview

Der junge Schauspieler und Synchronsprecher gehörte unter anderem zur Reihe «Rico, Oskar und ».

Eine Rolle zu spielen ist unkomplizierter, als du selbst zu sein, weil deine Probleme für den Moment nicht wirklich deine Probleme sind.Kopfhörer  ohne guten Sound bin ich nicht glücklich.Ich lese das Ziehen der Wolken. Für wichtige Fragen werfe ich Knochen ins Feuer.Live, Laugh, Love. Die Gelegenheit, den Feind zu besiegen, liegt beim Feind selbst. Om und YOLO.Eko Fresh, weil ich Fan bin. Oskar Sulowski, weil er einen Dreiteiler nie beendet hat, in dem ich im ersten Teil war  und inzwischen alt genug wäre, um im Jahre später spielenden zweiten Teil dieselbe Rolle zu übernehmen.Ich schalte abends nur sehr selten ab.Sport  Calisthenics und Fahrradfahren.Soulseek und YouTube Shorts. Der Rest ist das Böse.Super Smash Bros., Minecraft, Minesweeper, Tetris. Ich werde meinen Enkeln GTA 6 schenken  wenn es irgendwann erscheint.Kontaktlinsen. Ich würde ein Auto runterladen, wie man so schön sagt. Wenn das schon ginge, würde ich natürlich eher eine Fliwatüt runterladen.