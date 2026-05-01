TV-News

Pfingstsonntag im Ersten: Guido Cantz auf Spurensuche und Reitsport aus Aachen

von

Das Erste kombiniert am Feiertag unterhaltsame Religionssuche mit internationalem Spitzensport im Springreiten.

Am Pfingstsonntag setzt Das Erste auf eine Mischung aus Wissensformat und Live-Sport. Mit «Holy Days: Guido Cantz und das Rätsel Pfingsten» geht der Sender dem Ursprung und den Traditionen des Feiertags nach, ehe die «Sportschau» vom internationalen Reitturnier aus Aachen berichtet. Im Mittelpunkt von «Holy Days» steht Guido Cantz, der sich auf eine persönliche Spurensuche begibt. Pfingsten hat für ihn bislang vor allem als vertrauter Bestandteil des Kirchenjahres existiert  nun möchte er genauer verstehen, was hinter dem Fest steckt. Gemeinsam mit dem Feiertags-Experten Gabriel Engel reist er quer durch Deutschland und taucht in unterschiedliche Bräuche und Traditionen ein.

Die Reise führt zu teils kuriosen Erscheinungen wie dem Pfälzer Pfingstquack oder dem bayerischen Suppenbrunzer und zeigt, wie vielfältig Pfingsten regional gefeiert wird. Gleichzeitig blickt die Sendung zurück zu den biblischen Ursprüngen des Festes in Jerusalem. So entsteht ein Spannungsfeld zwischen gelebtem Brauchtum und religiöser Bedeutung, das den Feiertag aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Im Anschluss übernimmt die «Sportschau» mit internationalem Spitzensport: Beim Springreiten aus Aachen steht der zweite Umlauf mit anschließendem Stechen auf dem Programm. Reporter ist Carsten Sostmeier, die Moderation übernimmt Sabine Hartelt. Damit richtet sich der Blick vom kulturellen Feiertagsthema hin zu einem sportlichen Wettbewerb auf höchstem Niveau.

Kurz-URL: qmde.de/171302
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelThe CW sichert sich exklusive Rechte an «WWE NXT»-Eventsnächster Artikel«Hazbin Hotel»: Prime Video verlängert Serie für finale fünfte Staffel
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Rundschau: Mittelmaß für den Mai

Sowohl der Action-Spielfilm «Apex» mit Charlize Theron wie auch «Man on Fire» mit Abdul-Mateen II sind solide Unterhaltung für ein verlängertes Wochenende  mehr aber auch nicht.

Paul Janke wird wieder zum «Bachelor»

Der sogenannte Ur-Bachelor soll wohl frischen Wind bringen, nachdem dieses Jahr noch alles wie vorher bleibt.

Primetime-Check: Mittwoch, 29. April 2026

Wie erfolgreich war Das Erste mit «Toter Winkel»? Kam «Joko & Klaas gegen ProSieben» erfolgreich aus der Winterpause zurück?

3sat schickt Zuschauer auf Zeitreise im Luxuszug

Die Doku-Reihe «Orient-Express» erzählt von Glamour, Geschichte und Intrigen entlang der legendären Route von London bis Istanbul.

«Das kann nur Fernsehen!»: RTL blickt auf große TV-Momente zurück

Der Kölner Sender zeigt Ende Mai eine neue Event-Show und setzt dabei auf Emotion, Nostalgie und kollektive Fernseherinnerungen.

Prime Video: Amazon-Dienste wachsen auf 13,427 Milliarden

Das Online-Versandhaus konnte seinen Umsatz auf 181,519 Milliarden US-Dollar steigern. Dank AWS konnten erneut hohe Gewinne erzielt werden.

RTL setzt zu Pfingsten auf Animations-Marathon und Familienkino

Der Kölner Sender fährt über die Feiertage ein umfangreiches Filmprogramm auf  mit vielen bekannten Marken und klarer Familienausrichtung.

«XY gelöst» kehrt gut zurück

Die fünfte Staffel der True-Crime-Sendung fährt vor allem beim jungen Publikum gute Werte ein. Der «Aktenzeichen XY Ungelöst»-Ableger hadert mit dem viel zu hohen ZDF-Schnitt.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News ZDF-Nachtprogramm: Doku-Dreierpack über Big Tech und Social Media TV-News 3sat schickt Zuschauer auf Zeitreise im Luxuszug TV-News «Verborgen unter unseren Städten»: National Geographic erkundet geheime Welten TV-News «Jamie Oliver: BBQ  Einfach genial grillen»: RTL Living setzt auf neues Format TV-News «The Couple Next Door»: RTL Crime zeigt zweite Staffel TV-News «Augenzeuge Kamera»: ntv zeigt neue Staffel der True-Crime-Reihe TV-News RTL setzt zu Pfingsten auf Animations-Marathon und Familienkino

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung