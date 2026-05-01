«Verborgen unter unseren Städten»: National Geographic erkundet geheime Welten

Am Donnerstag, 25. Juni 2026, startet um 20.15 Uhr bei National Geographic die neue Doku-Reihe «Verborgen unter unseren Städten», die einen Blick auf verborgene Räume unterhalb moderner Metropolen wirft. Die Serie zeigt, welche historischen Schätze und komplexen Strukturen sich unter Asphalt und Beton verbergen oft seit Jahrtausenden.
Zu den zentralen Schauplätzen zählt das rund 5.000 Jahre alte Hypogäum von Ħal-Saflieni auf Malta, das einzigartige Einblicke in prähistorische Bestattungskulturen bietet. In der türkischen Stadt Midyat zeigt die Serie weit verzweigte Höhlensysteme, in denen einst ganze Gemeinschaften lebten. Ebenso faszinierend sind die Qanate im Iran ein ausgeklügeltes System unterirdischer Wasserkanäle, das bis heute das Leben in trockenen Regionen sichert.
Auch Europa steht im Fokus: In Neapel beleuchten unterirdische Anlagen die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, während die geheimnisvolle Royston Cave in England bis heute Rätsel aufgibt. Ein weiteres Highlight ist das Salzbergwerk von Wieliczka in Polen, das mit kunstvoll gestalteten Kammern beeindruckt.
Darüber hinaus führt die Reihe unter anderem nach Israel zur Cave of Letters, nach Dänemark zu neolithischen Siedlungsstrukturen sowie in Bunkeranlagen aus dem Kalten Krieg in England und Seoul. Jede Episode verbindet archäologische Erkenntnisse mit spannenden Geschichten über menschliche Anpassungsfähigkeit und Erfindungsgeist.
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