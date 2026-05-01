«Welcome to Wrexham»: Staffel fünf startet Mitte Mai bei FX und Hulu

US-Fernsehen

Die Doku-Serie über den walisischen Traditionsklub geht mit neuen sportlichen Herausforderungen in die nächste Runde.

Der US-Sender FX hat den Starttermin für die fünfte Staffel vonbestätigt. Die neuen Episoden sind ab dem 14. Mai 2026 beim Schwestersender FXX sowie über den Streamingdienst Hulu abrufbar. Ein frisch veröffentlichter Trailer gibt bereits einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen rund um den Fußballverein.Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney, die den traditionsreichen Wrexham A.F.C. im Jahr 2020 übernommen haben. Seitdem begleitet die Serie den Versuch, den Klub sportlich wieder nach oben zu führen  mit wachsendem Erfolg: Wrexham gelang zuletzt der Durchmarsch bis in die EFL League One.Mit dem sportlichen Aufstieg steigen allerdings auch die Anforderungen. Die fünfte Staffel thematisiert die zunehmende Intensität des Wettbewerbs, höhere finanzielle Belastungen sowie den Druck, den eingeschlagenen Erfolgsweg fortzusetzen. Neben den sportlichen Aspekten rückt die Serie weiterhin die Menschen hinter dem Klub in den Fokus  von Spielern und Trainern bis hin zur lokalen Gemeinschaft.«Welcome to Wrexham» zählt zu den erfolgreichsten Sport-Dokumentationen der vergangenen Jahre und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit zahlreichen Emmy Awards. Die Mischung aus sportlicher Entwicklung, persönlicher Geschichten und gesellschaftlichem Kontext hat der Serie international große Aufmerksamkeit eingebracht. Mit der neuen Staffel baut FX das Format weiter aus. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass «Welcome to Wrexham» um mehrere weitere Staffeln verlängert wird und damit mindestens bis 2029 fortgeführt werden soll.