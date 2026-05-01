Dave Chappelle bringt Comedy-Event zum Netflix Is A Joke Fest

Der Streamingdienst Netflix baut sein Comedy-Event Netflix Is A Joke Fest weiter aus und hat einen besonderen Programmpunkt angekündigt: Unter dem Titel «Dave Chappelles Pulling Up» übernimmt Dave Chappelle vom 7. bis 9. Mai die Bühne des Hollywood Palladium in Los Angeles. Geplant sind drei exklusive Abende, die Stand-up-Comedy mit Musikauftritten und prominenten Gastauftritten verbinden sollen.
Die Shows sind als Mischung aus klassischem Comedy-Programm und Live-Entertainment konzipiert. Neben Chappelle selbst werden auch weitere Künstler erwartet, deren Namen im Vorfeld allerdings nicht bekanntgegeben wurden. Überraschungsauftritte gehören bewusst zum Konzept der Veranstaltung und sollen für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.
Tickets für die Veranstaltungen sind seit dem 29. April im Verkauf. Das Event ist Teil des groß angelegten Netflix Is A Joke Fest, mit dem Netflix sein Engagement im Comedy-Bereich unterstreicht und zahlreiche Live-Shows sowie Specials bündelt. Chappelle zählt seit Jahren zu den einflussreichsten Stand-up-Comedians weltweit. Bekannt wurde er unter anderem durch «Chappelles Show», später folgten zahlreiche erfolgreiche Comedy-Specials, darunter mehrere Produktionen für Netflix. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit Emmy- und Grammy-Awards sowie dem renommierten Mark Twain Prize for American Humor.
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