US-Fernsehen

Dave Chappelle bringt Comedy-Event zum Netflix Is A Joke Fest

von

Der US-Star tritt im Mai an drei Abenden in Los Angeles auf und verbindet Stand-up mit Live-Musik und Überraschungsgästen.

Der Streamingdienst Netflix baut sein Comedy-Event Netflix Is A Joke Fest weiter aus und hat einen besonderen Programmpunkt angekündigt: Unter dem Titel «Dave Chappelles Pulling Up» übernimmt Dave Chappelle vom 7. bis 9. Mai die Bühne des Hollywood Palladium in Los Angeles. Geplant sind drei exklusive Abende, die Stand-up-Comedy mit Musikauftritten und prominenten Gastauftritten verbinden sollen.

Die Shows sind als Mischung aus klassischem Comedy-Programm und Live-Entertainment konzipiert. Neben Chappelle selbst werden auch weitere Künstler erwartet, deren Namen im Vorfeld allerdings nicht bekanntgegeben wurden. Überraschungsauftritte gehören bewusst zum Konzept der Veranstaltung und sollen für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.

Tickets für die Veranstaltungen sind seit dem 29. April im Verkauf. Das Event ist Teil des groß angelegten Netflix Is A Joke Fest, mit dem Netflix sein Engagement im Comedy-Bereich unterstreicht und zahlreiche Live-Shows sowie Specials bündelt. Chappelle zählt seit Jahren zu den einflussreichsten Stand-up-Comedians weltweit. Bekannt wurde er unter anderem durch «Chappelles Show», später folgten zahlreiche erfolgreiche Comedy-Specials, darunter mehrere Produktionen für Netflix. Für seine Arbeit wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit Emmy- und Grammy-Awards sowie dem renommierten Mark Twain Prize for American Humor.



Kurz-URL: qmde.de/171334
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelRTL setzt zu Pfingsten auf Animations-Marathon und Familienkinonächster ArtikelFreiburg verliert in Braga - doch die Quoten sind gar nicht mager
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Welcome to Wrexham»: Staffel fünf startet Mitte Mai bei FX und Hulu US-Fernsehen «Forever Young»: CBS ehrt Rod Stewart mit großem Grammy-Special US-Fernsehen «Craig Ferguson: American on Purpose»: CNN startet neue Doku-Serie im Mai US-Fernsehen «U.S. Against the World»: HBO zeigt Doku über US-Nationalteam vor WM 2026 US-Fernsehen Amazon entwickelt Thriller-Serie «The Second Lady» US-Fernsehen ABC verlängert «Shifting Gears» und «Scrubs» US-Fernsehen Starz bestellt neue Drama-Serie im Rodeo-Milieu

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung